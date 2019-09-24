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24.09.2019 15:13
Рубрика: Общество

Facebook заблокировал протрамповскую группу, управляемую украинцами

Текст: Диана Ковалева

Социальная сеть Facebook удалила сообщество "I love America", где велась агитация в пользу американского президента Дональда Трампа и которое управлялось несколькими гражданами Украины. Об этом сообщил представитель компании Джо Озборн.

Фото: pixabay.com
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Facebook решил удалить эту страницу, "потому что она нарушает нашу политику против спама и фейковых аккаунтов", объяснил Озборн. При этом он констатировал, что никакой связи между интернет-сообществом и государственными структурами обнаружено не было.

Страница, появившаяся в 2017 году, насчитывала около 1,1 миллиона подписчиков и управлялась десятью украинцами, французом и американцем.

В последнее время в сообществе, где публиковались в основном посты патриотического толка, стали все чаще появляться записи из других групп, восхваляющие Трампа, его семью и политику. Репосты делались из "Ставь лайк, если любишь Дональда Трампа так же, как и мы. Трамп-2020", "Боже, храни Дональда и Меланью Трамп и Америку" и "Боже, храни Дональда Трампа и Америку". Эти группы появились всего пару месяцев назад. И их администраторами также являлись украинские граждане. Эти страницы тоже было решено удалить.

Общество СМИ и соцсети В мире США
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