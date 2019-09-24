Фильм "Дылда" представит Россию на "Оскаре"

На "Оскар" от России выдвинут фильм Кантемира Балагова "Дылда".

Об этом сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов после специального заседания комитета, прошедшего в Доме кино в Москве.

"Был выбран фильм "Дылда", - приводит ТАСС слова Меньшова.

Отмечается, что комментировать выбор знаменитый деятель кино отказался.

В фильме рассказывается история двух молодых женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград после войны и пытающихся вернуться к мирной жизни.

"Дылда" - второй фильм Балагова после нашумевшего дебюта "Теснота". Он получил приз ФИПРЕССИ и приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2019 года, а также Гран-при фестиваля "Зеркало" и Гран-при Сахалинского международного кинофестиваля.