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Фильм "Дылда" представит Россию на "Оскаре"

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    24.09.2019, 20:39
Текст:   Козьма Лоханкин

На "Оскар" от России выдвинут фильм Кантемира Балагова "Дылда".

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов после специального заседания комитета, прошедшего в Доме кино в Москве.

"Был выбран фильм "Дылда", - приводит ТАСС слова Меньшова.

Отмечается, что комментировать выбор знаменитый деятель кино отказался.

В фильме рассказывается история двух молодых женщин-фронтовичек, вернувшихся в Ленинград после войны и пытающихся вернуться к мирной жизни.

"Дылда" - второй фильм Балагова после нашумевшего дебюта "Теснота". Он получил приз ФИПРЕССИ и приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале 2019 года, а также Гран-при фестиваля "Зеркало" и Гран-при Сахалинского международного кинофестиваля.

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