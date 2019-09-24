ФНС применит риск-ориентированный подход к тотализаторам и букмекерам

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала перечень организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, деятельность которых отнесена к категории значительного риска. Эти компании будут подвергаться проверке чаще, чем другие участники этого рынка.

С 2020 года периодичность плановых проверок имеющих лицензию букмекерских контор и тотализаторов будет определяться категорией риска, присвоенной каждой из них, говорится в сообщении ФНС. Чем ниже категория риска компании, тем меньше вероятность проверок.

Например, умеренный риск означает, что инспекция будет проводиться не чаще, чем раз в семь лет. Те, кому присвоена категория низкого риска, плановых инспекций могут вообще не бояться. Участников рынка из категории значительного риска проверять будут раз в три года.

Постановление правительства о новых правилах для букмекерских контор и тотализаторов было принято весной 2019 года. Оно же определило и критерии, по которым компаниям присваивается категория риска.