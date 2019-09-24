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24.09.2019 20:36
Рубрика: В мире

Французскую компанию обвинили в сотнях смертей из-за лекарства от диабета

Текст: Максим Макарычев
Во Франции начался крупнейший за последние годы процесс по иску около четырех тысяч человек к фирме, производителю лекарства от диабета Mediator, по их мнению, спровоцировавшему сотни смертей, сообщает The Associated Press.
Фото: AFP/ FRED TANNEAU Фото: AFP/ FRED TANNEAU
Фото: AFP/ FRED TANNEAU

Истцы обвиняют французский фармацевтический гигант Servier Laboratoires. названный по имени его основателя Жака Сервье, и французское агентство по контролю за лекарствами в непредумышленном убийстве, мошенничестве и других нарушениях при обращении с лекарственными препаратами. Ожидается, что судебное разбирательство, которое началось в Париже, продлится шесть месяцев и станет одним из крупнейших за последние годы во Франции.

Несмотря на то, что препарат Mediator продавался как лекарство для лечения диабета, его также назначали в качестве средства для подавления голода миллионам людей до приостановки продаж во Франции в 2009 году. Исследование, проведенное в 2010-м, показало, что число тех, кто принимал этот препарат и умер, достигло двух тысяч человек. При этом врачи связывали эти смертельные случаи с проблемами с сердцем и легкими.

"Моя жизнь уже совсем не та, - сказала Пакита Гвардиола, которая перенесла серьезные осложнения со здоровьем, требующие пересадки сердца после приема препарата. - Сейчас мне трудно даже одеться. Мои дети одевают меня, мой муж одевает меня. Он помогает мне в душе, он делает все". Гвардиола, которая уже получила компенсацию от компании-производителя, будет давать показания в суде в качестве свидетеля. Она сказала, что производитель лекарств разрушил ее жизнь.

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Судебное досье занимает около 700 страниц, при этом около 300 страниц заполнены именами истцов. Судебный процесс проходит в пяти комнатах, соединенных видеосвязью, в парижском здании суда. Около 400 юристов работали над этим делом. "Этот процесс является победой для жертв", - сказал глава группы жертв-посредников Доминик-Мишель Куртуа. Он сказал, что истцы хотят получить ответы на вопросы о том, как компания получила лицензию на продажу препарата и как он "обманул власти".

Юрист Servier Франсуа де Кастро сказал, что фармацевтическая фирма не знала о рисках, связанных с Mediator, до 2009 года, однако прошло 33 года с тех пор, как это лекарство впервые поступило в продажу. Mediator поступил на рынок в 1976 году и предназначался диабетикам, страдающим избыточным весом. Позднее его стали прописывать всем, кто хотел похудеть. Только во Франции вплоть до 2009 года, когда Mediator был запрещен к продаже, им успели воспользоваться, по некоторым данным, до пяти миллионов человек, без учета многочисленных больных в других странах мира. Дело о мошенничестве против основателя фармацевтического гиганта было возбуждено уже восемь лет назад, но дошло до суда только сейчас. Такие проволочки вызваны обширными связями Жака Сервье с сильными мира сего, хотя даже экс-президент Франции Николя Саркози в свое время поручил генпрокурору дать ход этому громкому делу. В 2014 году Жак Сервье, основатель этой самой крупной независимой фармацевтической компании во Франции, скончался в возрасте 92 лет.

Специалист по легким Ирэн Фрашон была одной из первых во Франции, кто забил тревогу по поводу побочных эффектов лекарства. По ее словам, этот скандал нельзя просто так "отодвинуть в сторону". "Вы не можете забыть это, когда погибли 2000 человек, - сказала она. - Я действительно рассчитываю на это уголовное дело, чтобы положить конец этой коллективной слепоте к преступлениям белых воротничков, особенно в отношении того, что я называю фарм-преступностью. Какими бы ни были финансовые ставки, есть красные линии, которые нельзя пересекать, и поэтому это дело имеет решающее значение".

Фото: iStock
Фармацевтов США обвинили в сговоре

Следственные органы пришли к выводу, что Servier на протяжении десятилетий скрывал вредное воздействие Mediator на пациентов. Национальное агентство лекарств подозревается в сговоре с компанией с целью маскировки его опасностей и побочных эффектов.

Servier судят по обвинению в непредумышленном убийстве, непреднамеренном вреде, мошенничестве и обмане в отношении химического состава Mediator и рисков, связанных с его применением. Французское агентство по лекарственным средствам, в свое время реформированное и переименованное, также обвиняется в непредумышленном убийстве по неосторожности и причинении непреднамеренного вреда. На суде присутствуют 12 представителей фармацевтического гиганта и агентства.

Выступая в здании суда, президент компании Оливье Ларо выразил "самые глубокие и искренние сожаления пациентам, пострадавшим от Mediator, и их семьям, пережившим трагедию". Компания Servier со штаб-квартирой в пригороде Парижа насчитывает 22 тысячи человек по всему миру. В прошлом году оборот компании составил 4,1 миллиарда евро (4,5 миллиарда долларов).

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