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24.09.2019 11:08
Рубрика: Власть

Госдума намерена обсудить с новым послом США факты вмешательства в дела РФ

Текст: Татьяна Замахина

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ получила подтверждения о том, что в публикации посольства США с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа содержится призыв к участию в нем. Эту тему депутаты хотят обсудить с новым американским послом.

Ранее в ГД заявляли о желании подискутировать на данную тему с действующим послом США Джоном Хантсманом, который в ближайшие недели завершит свою миссию в Москве и покинет Россию. Тот сообщал, что готов к такому разговору, но до дела пока не дошло. В нижней палате парламента не отзывают приглашение Хантсману, но все же считают более целесообразным вести диалог с новым послом. Об этом заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.

Фото: iStock
В Госдуме предлагают ввести большие штрафы за вмешательство в дела РФ

- Нам нужны те, с которыми реально потом нужно будет формировать повестку, - отметил он.

Тем более, что обсуждать есть что: у Госдумы, по словам парламентария, появились подтверждения, что публикация посольства - это "агитация на участие в неразрешенном митинге". Чтобы получить доказательства, комиссия "попросила известных в стране и в мире специалистов в области лингвистики определить, что это было".

Независимые эксперты, рассказал он, подтвердили, что имело место вмешательство.

Ранее в ГД выступили с предложением ввести большие (возможно, миллионные) штрафы за вмешательство извне в дела РФ.

Следующее заседание комиссии запланировано на 27 сентября.

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