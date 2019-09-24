Госдума: Россия никогда не признает "оккупацию" Эстонии

В Госдуме прокомментировали заявление МИД Эстонии, в котором подчеркивается, что республика якобы пострадала от оккупации Советского союза.

В заявлении, опубликованном накануне, внешнеполитическое ведомство Эстонии реагирует на заявление МИД РФ от 22 сентября, а именно "опровергает" утверждения, согласно которым войска Советского союза освободили Эстонскую республику от нацистской Германии.

- Советский Союз не освобождал Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет. Глубоко потрясены, что Россия продолжает распространение исторической лжи и приуменьшение различных преступлений советского режима, - сообщают эстонские дипломаты. Они заявили, что республика пострадала как от них, так и от нацизма.

Приравнивание Советского Союза к гитлеровской Германии - это кощунство, подчеркнул председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

- Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о "советской оккупации". Мы никогда не признаем такой трактовки, - заверил политик.