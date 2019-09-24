Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве

Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.

"Меня не должно быть здесь. Я должна быть в школе на другом конце океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами", - сказала Тунберг.

Она также подчеркнула, что пока главы государств обсуждают деньги и экономический рост, люди умирают, целые экосистемы гибнут, а мир оказывается на грани массового вымирания. При этом ни одного "действенного решения" проблемы "пока не видно". 16-летняя активистка добавила, что новые поколения будут пристально следить на политиками. "И если вы решите подвести нас, мы вас никогда не простим", - заключила она.

За свой вклад в борьбу за климат Тунберг была даже номинирована на Нобелевскую премию мира. Ее одиночные протесты, из-за которых девушка прогуливала школу, породили целое международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.