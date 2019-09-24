Хакер из России похитил данные 100 миллионов человек в США

Гражданин России Андрей Тюрин в суде Манхеттена признал себя виновным в совершении крупнейшего в истории США киберпреступления. Прокуроры будут требовать для хакера 15-20 лет тюрьмы. Окончательное решение примет судья в феврале следующего года.

Напомним, Тюрина обвиняют в краже персональных данных. Пострадали 100 миллионов человек - клиенты 12 финансовых организаций, в том числе американской компании JPMorgan Chase & Co.

Полученные сведения сообщники 36-летнего россиянина использовали для мошеннических финансовых схем. В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.