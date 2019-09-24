Важные события произошли в Континентальной хоккейной лиге. Битва двух главных фаворитов сезона в Западной конференции закончилась серией буллитов, а руководство ярославского "Локомотива" уволило главного тренера после очередной неудачи.

Игроки ЦСКА (в белой форме) во второй раз обыграли на выезде СКА. Но уже не так уверенно. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В этом сезоне сильнейшие и богатейшие команды Запада, если не всей Лиги - речь о ЦСКА и СКА, - будут встречаться целых шесть раз только в рамках регулярного чемпионата. А ведь есть еще и плей-офф, где два армейских коллектива, если не произойдет ничего экстраординарного, наверняка попадут друг на друга. Кто-то считает, что столь частые поединки лидеров - перебор. Но сами хоккеисты и тренеры не раз подчеркивали, что такие матчи им только в радость. Да и большинство болельщиков такой календарь от КХЛ поддерживают. И второе по счету армейское дерби, прошедшее в Петербурге, только подтвердило - такого хоккея нужно больше.

Если на старте сезона ЦСКА в Питере выиграл весьма уверенно - 3:0, то теперь визит команды Игоря Никитина в город на Неве получился куда более трудным. Интересно, что с игры в этот вечер забивали только два человека. Максим Шалунов дважды выводил москвичей вперед, а Владимир Ткачев наглядно демонстрировал, что ему под силу заменить в роли главного снайпера СКА уехавшего за океан Никиту Гусева. Кстати, перед вторым голом Ткачева игроки ЦСКА забросили третью шайбу, однако судьи посчитали, что Кирилл Капризов мешал вратарю, и взятие ворот отменили. Игорь Никитин на тренерской скамейке с саркастической улыбкой покачал головой, давая понять, что с таким решением он не вполне согласен.

Был у штаба ЦСКА повод обидеться на рефери и в самой концовке встречи, когда Марченко и Калинин отправились на скамейку штрафников. Последнюю минуту матча команды провели в формате "пять на три", но это численное преимущество армейцы с Невы не использовали - 2:2 по итогам основного времени. Овертайм успеха никому не принес, хотя и здесь у СКА была шикарная возможность вырвать победу после удаления Светлакова. Но в итоге дошло до серии буллитов. Линден Вей, открывавший серию у ЦСКА, отправил шайбу аккурат между щитков Мельничука. Этот бросок оказался единственным точным и принес москвичам победу 3:2.

В этом регулярном чемпионате армейские клубы из Москвы и Питера встретятся друг с другом целых шесть раз

После матча журналисты попросили Игоря Никитина сравнить две игры против СКА. "Похожие матчи, тяжелые. В первом были хорошие моменты, и во втором. Тогда реализовали много моментов, и это был плюс, сегодня много нейтрализовали, это тоже плюс. Везде можно найти позитив. Играли две хорошие команды. Победой мы довольны", - ответил Никитин.

Питерский СКА провел два тяжелых матча в течение суток - днем ранее армейцы с Невы принимали "Витязь" и проиграли ему в основное время 2:4. Но никто в команде на столь жесткий график жаловаться не стал. "Не могу сказать, что мы встали в третьем периоде. Все равно было нормальное движение", - сказал по этому поводу рулевой СКА Алексей Кудашов. Согласился с тренером и нападающий Владимир Ткачев: "Вышли физически готовыми и нормально играли".

Другой матч этого игрового дня оказался более судьбоносным. Речь о поединке в Ярославле, где встречались главные неудачники старта сезона в Западной конференции - местный "Локомотив" и финский "Йокерит". Гости из Хельсинки в первом периоде забили трижды, а в итоге победили 4:1.

Для "Локо" это поражение стал третьим в четырех последних матчах. Волжане, которых привыкли видеть в числе лидеров Западной конференции, опустились на предпоследнее место - хуже дела только у рижского "Динамо". Реакцией на столь неудачный старт стала отставка главного тренера Крейга Мактавиша, о которой было объявлено 24 сентября. Ставка на канадского специалиста, не тренировавшего несколько лет, очевидно, не сработала. Мактавиш покидает Ярославль на щите, и вряд ли кто-то по нему будет скучать. А вот кому поручат рулить "Локомотивом" дальше, пока неизвестно.

Добавим, что во вторник первую в сезоне победу одержал хабаровский "Амур", который дома обыграл "Адмирал" - 3:2.