Ярославский "Локомотив" отправил в отставку Мактавиша

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги грянула уже вторая тренерская отставка. О расставании с канадцем Крейгом Мактавишем объявил ярославский "Локомотив".

Назначение 61-летнего специалиста, который хоть и имел богатый тренерский опыт в Национальной хоккейной лиге, но в последний раз работал в клубе восемь лет назад, многие сочли авантюрой. В итоге - под руководством Мактавиша "Локо" проиграл шесть из восьми стартовых матчей, в том числе четыре из шести домашних.

Несмотря на уход канадца, в клубе остались все его помощники: Майкл Пелино, Вячеслав Уваев, Дмитрий Красоткин и тренер вратарей Яакко Валкама. Обязанности главного тренера будет исполнять спортивный директор команды Александр Ардашев.

Напомним, первая отставка в сезоне произошла в магнитогорском "Металлурге", поменявшем чеха Йозефа Яндача на Илью Воробьева.