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Рубрика: Спорт

Поменяли машиниста

Ярославский "Локомотив" отправил в отставку Мактавиша
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 214(7972)
В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги грянула уже вторая тренерская отставка. О расставании с канадцем Крейгом Мактавишем объявил ярославский "Локомотив".
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Назначение 61-летнего специалиста, который хоть и имел богатый тренерский опыт в Национальной хоккейной лиге, но в последний раз работал в клубе восемь лет назад, многие сочли авантюрой. В итоге - под руководством Мактавиша "Локо" проиграл шесть из восьми стартовых матчей, в том числе четыре из шести домашних.

Несмотря на уход канадца, в клубе остались все его помощники: Майкл Пелино, Вячеслав Уваев, Дмитрий Красоткин и тренер вратарей Яакко Валкама. Обязанности главного тренера будет исполнять спортивный директор команды Александр Ардашев.

Напомним, первая отставка в сезоне произошла в магнитогорском "Металлурге", поменявшем чеха Йозефа Яндача на Илью Воробьева.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2019/2020
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