Сегодня в обществе активно идет дискуссия о том, нужно ли сокращать продолжительность рабочего времени. Обсуждение этой темы началось после того, как председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Международной конференции труда в июне 2019 года заявил, что рабочая неделя в будущем может стать четырехдневной.

Дело в том, что повсеместная автоматизация и роботизация постепенно ведут к уменьшению потребности в человеческом труде. Если в таких условиях не уменьшать продолжительность рабочего времени, то произойдет рост безработицы. Передовые страны уже делают шаги в направлении сокращения количества рабочих часов: например, во Франции многие люди работают не 40, а 35 часов в неделю, а в Финляндии - 32 часа.

Конечно, сейчас идея перехода на четырехдневку в России выглядит фантастической. Но точно так же в XIX веке нереальной выглядела идея восьмичасового рабочего дня. Тем не менее она была реализована, и при этом экономика не рухнула и люди не потеряли моральный облик из-за увеличения свободного времени.

Разумеется, сокращение количества рабочих часов не может произойти одномоментно.

Напомню, что недавно министерство труда и социальной защиты предложило провести эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели, но только на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности труда. Речь идет о предприятиях обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства.

Если же говорить о всеобщем переходе на четырехдневку, то это, с моей точки зрения, должен быть поэтапный процесс.

Например, сначала можно уменьшить продолжительность рабочего времени в пятницу на один час, через год или два - еще на один час, потом - сократить количество рабочих часов до пяти и, наконец, до четырех. В результате люди будут работать в пятницу только полдня. И только после этого было бы правильно осуществлять переход на четырехдневную рабочую неделю.

Это растянутое во времени решение позволило бы лучше адаптироваться к происходящим изменениям и работникам, и работодателям.

Также чрезвычайно важно, что при переходе на новый режим работы заработная плата граждан ни в коем случае не должна уменьшаться.

Какие последствия могут быть у такого решения?

Во-первых, у людей появится больше свободного времени, которое они смогут уделять себе, своему здоровью и своим семьям.

Во-вторых, станет быстрее развиваться сфера услуг, поскольку граждане, имеющие три выходных дня, будут стремиться сделать свой досуг разнообразнее.

В-третьих, переход на четырехдневную рабочую неделю побудит многих работодателей повышать производительность труда, внедряя новые технологии и максимально эффективно используя рабочее время своих сотрудников.

Что касается магазинов, школ, вузов, медицинских учреждений, непрерывных производств, то они продолжат работать по своему графику. Ведь и сейчас, несмотря на то, что установлена пятидневка, некоторые школы и вузы работают по субботам, а больницы, электростанции, металлургические комбинаты, транспорт - ежедневно.

Но если раньше люди получали доплату, работая свыше 40 часов в неделю, то в будущем эта планка может опуститься до 32 часов.

Отмечу, что решение о переходе на четырехдневную рабочую неделю должно приниматься только на основе общественного согласия. К обсуждению этой идеи будут привлечены представители профсоюзов, работодатели и эксперты. Депутаты Государственной Думы тоже примут активное участие в дискуссии.