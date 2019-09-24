Кабмин назначил главный способ распоряжения конфискованного имущества

Правительство выбрало утилизацию основным способом распоряжения имущества, обращенного в собственность государства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новое положение о распоряжении конфискованным, движимым бесхозяйным и изъятым имуществом, товарами, в отношении которых при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза была заявлена таможенная процедура отказа в пользу государства, и кладами.

Конфискат будет передавать Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Исключение составят недвижимость, морские суда и самолеты, акции; имущество, ограниченное в оборотоспособности; культурные и религиозные ценности; государственные ценные бумаги Российской Федерации и драгоценные металлы; денежные средства, в том числе на банковских счетах и вкладах.

У агентства будет три варианта дальнейшего обращения с имуществом. Основным способом распоряжения установлена переработка. В этом случае имущество оценивается как вторичное сырье и передается на утилизацию стороннему предприятию, которое должно документально подтвердить проведенную переработку. Средства, вырученные от такого вторсырья, Росимущество будет переводить в федеральный бюджет.

В установленных законодательством случаях, а также при наличии прямого судебного решения, обращенное в собственность государства имущество может быть направлено на уничтожение. В таком случае федеральное агентство проводить его оценку не будет.

Положение предусматривает и реализацию конфиската. Под нее попадают транспортные средства; нефтяные, газовые продукты, продукция горнодобывающей отрасли; черные и цветные металлы, продукты их переработки, включая лом; строительные материалы, техника и оборудование; промышленное и технологическое оборудование; предметы роскоши, полудрагоценные камни и изделия из них; древесное сырье и лесоматериалы.