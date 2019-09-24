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Текст:   Наталья Козлова 
17:31 24.09.2019

Требуется печать

Росреестр разъяснил, какие сделки с недвижимостью следует оформлять у нотариуса

Продажа и покупка недвижимости по праву считаются самыми серьезными операциями, которые хоть раз в жизни совершает каждый человек. Поэтому разъяснения, которые сделал Росреестр о важнейших действиях при распоряжении недвижимостью, важно помнить фактически любому человеку.
Заключение сделок с недвижимостью - почти всегда риск. Самая надежная гарантия безопасности - печать нотариуса. Фото: dmitrii balabanov/istock Заключение сделок с недвижимостью - почти всегда риск. Самая надежная гарантия безопасности - печать нотариуса. Фото: dmitrii balabanov/istock
Заключение сделок с недвижимостью - почти всегда риск. Самая надежная гарантия безопасности - печать нотариуса. Фото: dmitrii balabanov/istock

Итак, без подписи нотариуса не могут пройти сделки, которые связаны с распоряжением недвижимым имуществом, если есть опека. Абсолютно та же ситуация, когда отчуждается недвижимость, принадлежащая ребенку или взрослому, но признанному ограниченно дееспособным.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Точно такое же требование об обязательной подписи нотариуса предъявляется к сделкам с недвижимостью, если заявление и документы на регистрацию сделки, регистрацию права, ограничения или обременения права представляются в Росреестр по почте.

И в обязательном нотариальном удостоверении нуждается доверенность с правом представления заявления и документов на кадастровый учет, регистрацию прав и на совершение сделок, требующих нотариальной формы, а также доверенности, которые представляются почтовым отправлением. Похожее требование распространяется в том числе на доверенности, позволяющие распоряжаться зарегистрированными в государственных реестрах правами.

Нотариального удостоверения требуют еще и договоры уступки требования и перевода долга по нотариально удостоверенной сделке. Придется сходить к нотариусу и с соглашением об изменении и расторжении нотариально удостоверенного договора.

Теперь не требуется нотариально удостоверять сделки при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке

В Росреестре напомнили, что с 31 июля 2019 года вступил в силу Закон "О государственной регистрации недвижимости". И в результате чего перестал действовать прежний порядок, который требовал обязательного удостоверения некоторых видов сделок с долями в праве общей собственности.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Нововведение позволяет участникам общей долевой собственности, которые принимают совместное решение совершить сделку, сократить время и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества.

Теперь не требуется нотариально удостоверять сделки при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке. Такой же порядок действует и для договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, которые заключаются с кредитными организациями. При этом законодательство по-прежнему требует нотариального удостоверения во всех других случаях сделок по отчуждению или договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество.

Справка "РГ"

По состоянию на 30 июня 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости зарегистрировано 66,1 миллиона прав общей долевой собственности физических лиц.

Прямая речь

Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты

Присутствие нотариуса в сделках с недвижимостью, тем более если речь о сделках с долями, обеспечивает их безопасность, законность и защиту прав участников таких сделок. Юридически значимость работы нотариуса состоит в том, что он разъясняет сторонам правовые последствия сделки. Обязательно проверяет, понимает ли человек смысл того, что подписывает, а также проводит полную юридическую экспертизу документов. Без проверки таких моментов нельзя говорить о гарантиях законности сделки, ее защиты от оспаривания. Дополнительной гарантией законности сделки служит полная имущественная ответственность нотариуса.

Там, где присутствует нотариус, обязательно общий уровень законности сделок и защищенности прав граждан резко возрастает, как, например, это происходит в европейских странах.

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