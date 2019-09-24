В недалеком будущем новые технологии значительно освободят человека, у него будет много свободного времени, и его нужно будет чем-то занять. Понадобятся развлечения. Об этом недавно рассказал почетный профессор МШУ "Сколково" Гор Нахапетян на круглом столе, посвященной искусственному интеллекту в кино. Понадобятся игры и сериалы. Простых полнометражных фильмов, которые идут всего полтора часа, будет недостаточно.

Фестиваль сериалов "Пилот", который прошел в эти выходные в Иваново, подтвердил правоту ученого. Нас ждут мини-сериалы, новые выпуски которых будут приходить к нам в виде сообщений в мессенджере, очередные серии полюбившегося проекта в социальных сетях. А также - фильмы по любимым сериалам и, наоборот, сериалы - ответвления, посвященные одному из героев основного проекта - спин-оффы. Вспомните "Глухаря" и "Кухню" и много чего еще. Сериалы с тремя и более финалами - скажем, в проекте "Чернобыль. Зона отчуждения" зритель выбирает сам, что смотреть. Многое из этого уже сейчас присутствует в нашей жизни: за внимание и образ мыслей каждого идет борьба - так и знайте.

Но пока вернемся к традиционному способу - сериалам на телеканалах и интернет-платформах. Из 17 проектов, представленных на фестивале "Пилот", мы выбрали самые интересные, в том числе, опираясь на мнение зрителей и жюри.

"Родительский комитет"

Сериал канала СТС, получивший самый важный приз "Пилота" - зрительских симпатий. Он рассказывает о том, как отпетый школьный хулиган вырос, вопреки ожиданиям педагогов, не опустился, нашел себе хорошую работу, и у него подрастает собственный сын. В семье сложилась ситуация, при которой он вынужден привести своего сына, которому хулиганство передалось по наследству, в ту самую школу, что окончил сам. Более того, ему предстоит войти в родительский комитет, в котором, как и положено, одни мамочки. Все трудности начинаются не только с разбитого стекла, но и с родительских "чатиков", которые не позволяют отвлечься от телефона. Неискушенный интернет-общением зритель узнает, например, новое для себя слово "флудилка". Главную роль в фильме исполнил Александр Ильин. Он же на "Пилоте" получил приз как лучший сериальный актер.

"Родительская тема" затронута в сериале "Колл-Центр" - новом проекте Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Этот проект, снятый в жанре психологического триллера, получил приз за лучший сценарий. По телевизору его показать не обещают, но на сетевой платформе Premier он выйдет. Сериал способен шокировать каждого. По сюжету офис захватили террористы, и все сотрудники, оказавшись в заложниках, вынуждены исполнять довольно странные желания "папы" и "мамы" - так себя называют преступники. К жертвам они обращаются "дети", и все преступление "обставили" в форме игры. Так, например, бомба сделана в виде игрушечного паровозика, а часовой механизм - так и вовсе Неваляшка.

"Спи со мной"

Мистический детектив, главный герой которого - Максим, ученый, психотерапевт, исследователь мозга в исполнении Артема Быстрова - с помощью специального прибора умудряется входить в сны людей, и вытаскивать из их подсознания важные факты. Так, в пилотной серии, он входит в сон маньяка по прозвищу Скульптор. Этот негодяй замуровывает в свои "произведения" живых девушек. Также Максим "спит" со следователем Никой (актриса Светлана Устинова) и узнает об ее проблемах - например, почему она стала стервой и садисткой по отношению к опасным преступникам. Впрочем, эти совместные сны дают свои результаты - двух девушек удается освободить. А также понять, что бывшая помощница Макса Рита - в этой роли Полина Кутепова - какая-то странная. Именно этот пилот сериала признан лучшим по мнению профессионального жюри. А снявший проект Владимир Ракша назван лучшим режиссером. Сериал готовится для Первого канала.

Еще один сериал, затрагивающий человеческую психику, призов не получил, а зря. Роман Волобуев стал соавтором сценария и режиссером пилота под названием "Детективный синдром". В нем шесть пациентов психиатрической клиники, во время групповых занятий умудряются раскрывать сложные преступления. За пределами клиники следствие продолжает вести герой в исполнении Аристарха Венеса. В психическом отношении официально он здоров. Но так ли это на самом деле? Какие страхи и конфликты мучают его и удастся ли ему их решить с помощью странной "шестерки". Этот сериал, так же, как и "Спи со мной" компания "Среда" Александра Цекало подготовила для Первого канала.

"Дети"

Новый сериал Алены Званцовой - режиссера, которого зрители знают по проектам "Частица Вселенной", "Прощай, любимая!", "Норвег" и другим - называется "Дети". Это серьезная качественно сделанная драма, во время просмотра которой зрители не только понимают, как тяжело нам достаются наши дети, но и проходят путь от полного неверия в происходящее до погружения в материал с головой. Того, что происходит по сюжету, кажется, быть не может. Семья не способна иметь детей, при этом муж узнает, что жить ему осталось всего-ничего. Он становится одержим идеей, что жена должна сделать ЭКО и выбрать донором одного из ближайших друзей. И она делает свой выбор. Как физиология влияет на чувства людей? Как сделанный выбор приводит к тому, что все созданное и отстроенное в жизни ранее, способно рухнуть? В центре повествования несколько семей - роли пар исполняют Кирилл Сафронов и Евгения Брик (получила награду за эту роль на "Пилоте", как лучшая актриса), Виктория Исакова и Юрий Быков, Яна Сексте и Александр Робак. В компании друзей есть один, который собирается принять церковный сан. Ему все и "исповедуются", и это - также непривычный для наших сериалов ход. В этой роли - лидер группы "Курара", артист екатеринбургского "Коляда-театра" Олег Ягодин. Сериал сделан компанией Валерия Тодоровского, и сам он весьма гордится этим проектом, который должен выйти на Первом канале, но точная дата эфира пока неизвестна На "Пилоте" показали новый сериал с похожим названием #Детки. Это - интернет-проект - такие в нашей стране практически никто не делает. Уже 1 октября он выйдет в Интернет-кинотеатре ОККО и социальной сети Вконтакте. Главная героиня сериала психолог-блогер, которая дает консультации "в прямом эфире" в Сети - Лина (в этой роли Екатерина Шпица). Но чему она может научить других людей, когда у нее самой в жизни большие проблемы: ее бросил парень и сделал предложение другой, она не разговаривает с мамой, а ее самый близкий человек - брат попал в большую беду. Часть действия сериала проходит в мессенджерах и на экране компьютера, но этим зрителя не удивишь. А вот непривычно еще и то, что герои общаются на молодежном сленге, и в некоторых местах используется визуальный ряд, понятный только "обитателям Сети".

"Дылды"

Главное для нашего зрителя - не устать от комедий. Однако, комедия-комедии - рознь, хотя в чем-то они могут быть и похожи. Например, в интернете в этом году шла комедия "Год культуры", где героя Федора Бондарчука "разжаловали" из министра образования в завкафедрой провинциального вуза. В новом сериале "Дылды", который уже в сентябре выйдет на СТС, герой Павла Деревянко - тренер сборной страны по волейболу, за плохое поведение уволен и дисквалифицирован. Он также попадает в провинциальный вуз - в родном городке, где работает его мать, и, в качестве "спасательного круга", ему предлагают вывести хоть на какой-то уровень волейбольную команду института. Сложность лишь в том, что в ней одни девушки. Любители спорта могут судить, насколько в своей роли Павел Деревянко ориентировался на реального легендарного тренера - баскетбольной женской сборной - Александра Гомельского. Любители кино - вспоминать также фильм "Тренер" и советскую киноклассику "А зори здесь тихие", где старшина Васков возглавляет женский взвод. Но скажем, что Павел Деревянко вполне мог бы получить на "Пилоте" награду за лучшую мужскую роль, если бы не было как-то неловко ему ее давать. После сериала "Домашний арест", актер собрал и награды, и восторги. "Дылды" также завоюют любовь и зрителей, и профессионалов, при условии, что все серии сняты так же хорошо и смешно, как пилотная.

В программе "Пилота" показали и новый сериал "Макаров", который в чем-то перекликается с "Дылдами". В нем майору полиции - и эту роль блестяще исполняет Павел Майков присылают молодых сотрудниц в женский отдел. И он должен их научить уму-разуму. Делает он это, проявляя незаурядное чувство юмора.

"Полярный 17"

Михаила Пореченкова - он виграет в этом фильме братка из 90-х Витю-Мясника, который забыл пароль от счета "общака" и вынужден скрываться на Севере, явно вдохновила работа Евгения Леонова в "Джентльменах удачи". Мясник похож на Доцента, но новый сериал это не портит - наоборот, он вызывает в памяти не только 90-е, но и советское кино. Забыл Мясник пароль из-за того, что ему на голову свалилось "счастье" - то есть тяжелая подкова. Случилось это на его собственной загородной ферме. Бык - единственная родная душа - помог ему бежать от расправы: братки приехали тут же. И в вагоне "Почта России" несчастный бежал за Полярный круг. А там... Его ждала новая судьба, новая любовь (снова Екатерина Шпица), и - новые "братки". В роли криминального авторитета поселка Полярный - Иван Охлобыстин. Тут он демонстрирует мускулы, татуировки и владение сварочным аппаратом. Сериал вскоре выйдет на канале ТНТ.

Действие в сериале "Братство крыши", вошедшем в программу "Пилота" происходит в том же 1993 году. Этот проект напоминает фильм "Бык", но не только временем действия и тем, что в нем также играет Юрий Борисов (правда - не главную роль). А еще и потому, что в нем рассказано, как в лихие времена выживает отдельная семья. В данном случае - Рябининых. В роли отца-интеллигента, который никак не решится оставить вуз, написание романов, и пойти торговать на рынок, чтобы прокормить семью, Степан Девонин. Его жену играет Ольга Симонова. Но главные герои сериала 14-летние подростки. Сын - Санька Рябинин, его друзья и любимая девчонка. Проект должен выйти на он-лайн платформе "Premier".

Что задумано?

"Батя" постучится в мессенджер

На фестивале прошло представление проектов будущих сериалов - в формате конкурса. Победил проект канала ТНТ-4 "Батя". Формат: сериал, мини-сериал - серии можно будет получать в мессенджерах и полнометражный фильм. Батя - Владимир Вдовиченков. Главный герой (Стас Старовойтов - воспитывает своих детей и вспоминает, как родной батя учил его самого уму-разуму в 90-е. Женские роли в фильме исполнили Анна Михалкова и Елена Лядова. Также в презентации участвовали сериалы "Метод 2" - он выйдет на Первом канале уже в октябре. Режиссера Юрия Быкова сменил в нем Александр Войтинский. А секрет - будет ли во втором сезоне сериала главную роль играть Константин Хабенский - так и не раскрыли. Но по слухам, его - не будет. Сериал с Юрием Стояновым в главной роли "Гостья из прошлого", можно сказать, что снимается по мотивам фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Два времени "сошлись" в одной квартире, где ученый провел необычный эксперимент. Проект готовится для канала СТС.

Сериал "257 причин, чтобы жить" - о том, как девушка со страшным диагнозом неожиданно выздоровела, и как на это отреагировали окружающие. Обозреватель "РГ" смотрела пилотную серию этого проекта на другом фестивале и считает, что его стоит полюбить вовсе не потому, что один из продюсеров там Ксения Собчак. Сериал актуальный, трогательный и смешной - тот случай, когда можно корректно посмеяться над тяжелой ситуацией. Полина Максимова играет главную роль искренне и талантливо.

Есть проблема!

В жюри второго фестиваля сериалов "Пилот" в этом году, помимо Сергея Светлакова, вошли актер Юрий Колокольников, режиссер Александр Велединский, глава компании "Экспоконтент" Александра Модестова и журналист Ксения Болецкая. Александра Модестова входила в состав судейской коллегии и в прошлом году. В разговоре с обозревателем "РГ", она отметила, что в этом году уровень и сериалов, и самого фестиваля значительно вырос. Впрочем, как и уровень рынка и производства сериалов в стране в целом. Но также член жюри обозначила проблему - не все продюсеры умеют профессионально работать с контентом. Не понимают, что значит сделать качественное промо, подготовить - "упаковать" сериал на фестиваль, обеспечить заранее информацию для зрителей, а, значит, заслужить их привязанность. В качестве примера, как нужно работать, Александра Модестова привела компанию ГПМ - Развлекательное телевидение "Газпром-Медиа", которая представила на фестивале шесть проектов в конкурсе - разных телеканалов, входящих в состав холдинга, а также сериал открытия "Пилота" "Триада" и презентацию "Батя", победившую на питчинге.

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"