Министр транспорта и инфраструктуры Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс заявил, что этот самый густонаселенный штат Австралии стал первым территориальным образованием в мире, использующим специальные камеры для распознавания и наказания автомобилистов, отвлекающихся во время вождения на социальные сети, текстовые сообщения или телефонные звонки.

Эксперты встревожены растущим количеством аварий с участием водителей, использующих телефоны, смартфоны и даже "айпады" на дорогах: по их оценкам, автомобилисты, которые незаконно пользуются телефонами, увеличивают свои шансы на аварию в четыре раза. "У нас нет никаких сомнений в том, что вождение в нетрезвом состоянии находится на одном уровне с использованием за рулем мобильного телефона", - сказал Констанс. Правительство штата после серии пробных испытаний намерено развернуть на дорогах 45 специальных камер обнаружения водителей, использующих мобильные телефоны во время вождения к декабрю этого года. Каждый такой системный блок содержит две камеры. Одна из них фотографирует номерной знак автомобиля, а вторая направлена на лобовое стекло и может фиксировать, если водители общаются по телефону.

Штраф за разговор по телефону во время вождения в Австралии составляет 232 доллара

Камеры используют искусственный интеллект, чтобы исключить из поля зрения водителей, которые не касаются своих телефонов. Фотографии, на которых зафиксировано правонарушение, передаются для проверки в местную инспекцию дорожного движения, а потом уведомление о нарушении отправляется владельцу автомобиля. Его ждет штраф в размере 344 австралийских долларов (232 доллара США). В результате шести месяцев пробных испытаний с применением двух фиксированных камер в 2019 году в этом австралийском штате было проверено 8,5 миллиона автомобилей. В итоге выявлено более 100 тысяч водителей, которые разговаривали по телефонам или отправляли текстовые сообщения. А один водитель и вовсе поразил инспекторов, умудрившись одновременно использовать в пути телефон и iPad. Правительство этого штата хочет довести программу до 135 миллионов проверок в год к 2023 году.

Между тем

В американских штатах существуют различные правила по отношению к водителям, которые используют телефон во время поездки. Так, во Флориде полицейские относятся к этому крайне лояльно, и в Майами можно увидеть, что практически каждый автомобилист во время вождения держит в руках телефон. В результате этот южный штат лидирует в Америке по количеству ДТП. Жесткие меры на это счет введены в Нью-Йорке. Здесь водителя, использующего телефон, за первичное нарушение штрафуют от 50 до 200 долларов, за повторное - на 250, а в третьем случае, проверив историю вождения по бортовому компьютеру, могут оштрафовать уже на 450 долларов. Далее может последовать лишение прав. По данным экспертов, ежегодно до 10 тысяч человек гибнут на дорогах Америки из-за несчастных случаев, вызванных тем, что водитель отвлекался на SMS-сообщения и звонки по телефону.