Картину эпохи Ренессанса нашли на кухне французской пенсионерки

Шедевр кисти флорентийского мастера эпохи раннего Возрождения Чимабуэ нашли на кухне девяностолетней старушки в городке Компьень на севере Франции. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Картина называется "Поругание Христа". Она посвящена Страстям Христа​​​ и предположительно является частью диптиха, написанного в 1280 году. По словам членов семьи, которой принадлежал дом, они всегда думали, что изображение было простой православной иконой.

Картину совершенно случайно нашла аукционист Филомен Вульф, которая пришла осмотреть дом пенсионерки, собравшейся покинуть городок. "Этот дом 1960-х годов продали, и у меня была неделя, чтобы оценить содержимое и опустошить его", - рассказала Вульф. Сотрудники ее аукционного дома обратились к оценочному бюро Туркен, чтобы выяснить, что именно за картина была найдена. Там и установили, что изображение принадлежит кисти Чимабуэ. Стоимость шедевра оценивается в сумму до 6 миллионов евро (420 миллионов рублей). Его выставят на аукционе, который пройдет 27 октября.