Каждый четвертый юрист имеет проблемы с алкоголем

Около 60 процентов юристов задумываются о смене профессии. 76 процентов правоведов чрезмерно раздражительны из-за стресса. 26 процентов, то есть каждый четвертый, заливают профессиональные раны алкоголем. Таковы данные специального исследования, проведенного среди представителей юридической профессии.

Как рассказала "РГ" адвокат Ирина Цветкова, основатель портала PLATFORMA, организовавшего исследование, анализ показал, что основные тренды и цифры совпадают и в России, и в Англии, где тоже проводились аналогичные замеры. В общем, такие печальные настроения среди юристов, полагают исследователи, - мировая тенденция. Поэтому, по словам Ирины Цветковой, навыки работы со стрессом становятся для современных юристов жизненно важными.

Почти две трети юристов время от времени думают о смене профессии. Лишь 34,5 процента, невзирая на все сложности юридической сферы, твердо ощущают себя на своем месте.

"Результаты исследования показывают, что проблемы в российской юриспруденции налицо и требуют неотложного внимания и решения, - говорит эксперт Юрий Зачек, юрист и в прошлом топ-менджер одной из компаний. - Сложилась уникальная ситуация, которой раньше никогда не существовало: юристы поколения Y, которым сейчас около 40 лет, вошли в кризис среднего возраста и физически не могут больше работать в таком интенсивном ритме, как раньше. В то же время поколение Z, которому сейчас до 30 лет, в принципе не хочет так перенапрягаться и работать в режиме постоянного подвига". У поколения 30 минус, по его мнению, другие ориентиры.