Каждый четвертый юрист имеет проблемы с алкоголем

Как рассказала "РГ" адвокат Ирина Цветкова, основатель портала PLATFORMA, организовавшего исследование, анализ показал, что основные тренды и цифры совпадают и в России, и в Англии, где тоже проводились аналогичные замеры. В общем, такие печальные настроения среди юристов, полагают исследователи, - мировая тенденция. Поэтому, по словам Ирины Цветковой, навыки работы со стрессом становятся для современных юристов жизненно важными.
Почти две трети юристов время от времени думают о смене профессии. Лишь 34,5 процента, невзирая на все сложности юридической сферы, твердо ощущают себя на своем месте.
"Результаты исследования показывают, что проблемы в российской юриспруденции налицо и требуют неотложного внимания и решения, - говорит эксперт Юрий Зачек, юрист и в прошлом топ-менджер одной из компаний. - Сложилась уникальная ситуация, которой раньше никогда не существовало: юристы поколения Y, которым сейчас около 40 лет, вошли в кризис среднего возраста и физически не могут больше работать в таком интенсивном ритме, как раньше. В то же время поколение Z, которому сейчас до 30 лет, в принципе не хочет так перенапрягаться и работать в режиме постоянного подвига". У поколения 30 минус, по его мнению, другие ориентиры.