Киев продолжает действовать в собственном "формате"

Встреча глав государств "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) вновь оказывается под угрозой срыва по вине официального Киева. Там не сделали выводов из провала последнего раунда трехсторонних переговоров в Минске, где при посредничестве ОБСЕ украинская сторона должна была подписать согласованный пошаговый план примирения, но представлявший Киев экс-президент Кучма в последний момент отказался это делать.

Теперь помощник президента Зеленского по международным делам Андрей Ермак перед поездкой в Нью-Йорк объявил, что "особый статус ЛДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в нормандском формате". "Даже не обсуждается", - сказал как отрезал Ермак в интервью украинским СМИ.

Из этого следует единственный вывод: человек, определяющий позицию Владимира Зеленского в международных делах, либо в принципе не читал текст Минских соглашений, либо делает вид, что не понял их содержания. Напомним, что именно постоянный, прописанный в конституции особый статус "отдельных районов Донецкой и Луганской областей", исходя из духа и буквы Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, является конечной целью и сутью гражданского примирения на Украине. Особому статусу целиком посвящен п.11 этого документа, он детализируется в специальном примечании, и только после полноценного выполнения этих условий и параллельной конституционной реформы, Киев может рассчитывать на "восстановление контроля над государственной границей" - эта очередность исполнения также прописана в соглашениях, одобренных Совбезом ООН.

Следует также понимать, что и "нормандский формат", и Трехсторонняя контактная группа - это не дискуссионные площадки, наподобие ПАСЕ, где Киев может ставить ультиматумы и устраивать театрализованные представления. Это вспомогательные политические механизмы по выполнению Минских соглашений, и ограничены их рамками. И если одна из сторон отрицает сам текст соглашений, навязывает собственные трактовки и откровенно саботирует мирный процесс - а иначе как саботажем поведение Кучмы и заявления Ермака назвать сложно, - то и общение в "нормандском формате" тоже теряет всякий смысл. Не говоря о том, что это вызывает обоснованные сомнения в способности уже новой украинской власти исполнять любые ранее взятые на себя обязательства.

"Наблюдая за отношением новых украинских властей к Минскому процессу, мы приходим к неутешительному выводу: при президенте Зеленском не будет достигнуто стабильное и комплексное урегулирование конфликта. Это дает нам время заниматься тем, что значимо и существенно для народа Донбасса: дальнейшим выстраиванием государственности, развитием нашей социально-экономической, торговой, финансовых систем, наращиванием производства, развитием культуры, науки, спорта и образования, а также углублением и расширением сотрудничества с Российской Федерацией", - так в МИД Донецкой народной республики прокомментировали заявления Ермака.

Тем временем, Зеленский, с лета выпрашивающий у Москвы, Парижа и Берлина саммит в "нормандском формате", по прилету в Нью-Йорк заявил, что хочет "выйти со встречи с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны", и даже рассчитывает на "возвращение территорий". Не исключено, что подобные ожидания продиктованы только одним: текст Минских соглашений он знает в пересказе Ермака, а также олигархов Пинчука и Коломойского, играющих здесь собственную игру. Хотя, президенту Украины жизненно необходимо прочитать их лично, чтобы потом было о чем говорить с двумя президентами и одним канцлером.