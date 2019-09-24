Китай привлек внимание к проблеме глобального изменения климата

Новости

Nissan официально представил новый Patrol в стране шейхов 18:38
На фестивале в Омске покажут спектакли лучших театров кукол мира 18:35
"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности 18:32
Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева 18:04
"Заряженный" универсал Lada Vesta: что с судьбой проекта 18:00
Лебедев напомнил об ответственности судей при рассмотрении дела Устинова 17:56
Китай распробовал московское мороженое, пиво и шоколад 17:40
Верховный суд Испании дал добро на эксгумацию останков Франко 17:38
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя 17:37
Вина "Крымский мост" выпустят к открытию движения поездов через пролив 17:32
Средняя продолжительность жизни в столице за 9 лет возросла на 4 года 17:23
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в члены академии 17:19
Зураб Церетели лично представит свои работы на выставке в Женеве 17:14
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров 17:12
Солдат США арестован за терроризм и симпатии к украинским нацистам 17:09
Песков рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией 16:59
Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?" 16:56
В России появится еще одна бюджетная марка автомобилей 16:56
Валентину Матвиенко выдвинут на пост спикера СФ на новый срок 16:53
Песков назвал гарантию отсутствия крупных войн 16:52
Власти Италии разрешили школьникам прогуливать уроки для защиты климата 16:47
В Крыму экс-глава аптечной сети получила семь лет условно 16:33
Телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 16:30
Картину эпохи Ренессанса нашли на кухне французской пенсионерки 16:29
Комиссии банков по ряду операций с платежными картами могут ограничить 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 17:33
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китай привлек внимание к проблеме глобального изменения климата

В Нью-Йорке открылся Саммит ООН по климату. Специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что Китай намерен со всей серьезностью выполнять обязательства Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского климатического соглашения, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Будучи ответственной державой, Китай рассматривает противостояние изменениям климата как внутреннее требование устойчивого развития страны. Благодаря внедрению научно-технических инноваций Китай уже стал крупнейшей в мире державой в таких сферах, как экономия энергии, использование альтернативных и возобновляемых источников энергии. Строительство экологической цивилизации включено в стратегию государственного развития. С момента 2000 года на долю Китая приходится одна четверть увеличения площади озеленения во всем мире.

Глобальное управление климатом вступает в ключевой этап. Несмотря на то, что в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату, это не изменило тенденцию глобального "зеленого" низкоуглеродного развития. В декабре 2018 года в польском городе Катовице завершились переговоры по конкретным правилам реализации Парижского соглашения. Сегодня все больше и больше стран мира, включая Европу и Южную Азию, дают обещание сократить объем выбросов парниковых газов, прилагают большие усилия для того чтобы добиться положительных результатов на 25-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в этом году.

Так как разные страны находятся на разных этапах развития, то и возможность противостоять этой глобальной проблеме у всех разная. В связи с этим китайская сторона призывает развитые страны в первую очередь взять на себя ответственность за сокращение выбросов парниковых газов и выполнить свое обещание о том, что до 2020 года ежегодно развитые страны финансируют сокращение выбросов на 100 миллиардов долларов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву