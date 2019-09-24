Китай привлек внимание к проблеме глобального изменения климата

Будучи ответственной державой, Китай рассматривает противостояние изменениям климата как внутреннее требование устойчивого развития страны. Благодаря внедрению научно-технических инноваций Китай уже стал крупнейшей в мире державой в таких сферах, как экономия энергии, использование альтернативных и возобновляемых источников энергии. Строительство экологической цивилизации включено в стратегию государственного развития. С момента 2000 года на долю Китая приходится одна четверть увеличения площади озеленения во всем мире.

Глобальное управление климатом вступает в ключевой этап. Несмотря на то, что в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату, это не изменило тенденцию глобального "зеленого" низкоуглеродного развития. В декабре 2018 года в польском городе Катовице завершились переговоры по конкретным правилам реализации Парижского соглашения. Сегодня все больше и больше стран мира, включая Европу и Южную Азию, дают обещание сократить объем выбросов парниковых газов, прилагают большие усилия для того чтобы добиться положительных результатов на 25-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в этом году.

Так как разные страны находятся на разных этапах развития, то и возможность противостоять этой глобальной проблеме у всех разная. В связи с этим китайская сторона призывает развитые страны в первую очередь взять на себя ответственность за сокращение выбросов парниковых газов и выполнить свое обещание о том, что до 2020 года ежегодно развитые страны финансируют сокращение выбросов на 100 миллиардов долларов.