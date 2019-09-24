Когда лучше оформлять рассрочку, а когда - кредитную карту

Когда человек сталкивается с нехваткой денег, он может воспользоваться возможностью оформить рассрочку или кредитную карту. В ряде случаев удобно использовать первый вариант, в других ситуациях - второй.

Так, возможности рассрочки ограничены. Купить товар в рассрочку у вас получится только в том случае, если продавец дает такую возможность. Как рассказал замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров Aif.ru, по сути, вы совершаете покупку в кредит, а проценты по кредиту вам компенсируются скидкой на товар. Кроме того, рассрочку можно получить на крупные сумму, до 300000 рублей - воспользоваться кредиткой в такой ситуации не получится.

Беспроцентный период у кредитной карты, как правило, составляет 55-60 дней. Когда он заканчивается, придется платить проценты.

Эксперт советует в случае крупной покупки брать рассрочку (если есть такая возможность), а мелкие покупки делать с помощью кредитной карты - чтобы успеть закрыть долг до окончания беспроцентного периода.

При оформлении кредитной карты специалист рекомендует выбирать самую выгодную. Лучше проанализировать рынок, сравнить проценты, стоимость обслуживания, размер льготного периода. Можно оформить карточку с кешбэком или бесплатным годовым обслуживанием. Важно обратить внимание и на доступность банковских отделений и банкоматов, чтобы была возможность оперативно внести деньги.