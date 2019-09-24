Комиссии банков по ряду операций с платежными картами могут ограничить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается ограничить комиссии банков по ряду операций с платежными картами.

Инициаторами выступила группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым.

Согласно законопроекту, физлица не будут уплачивать комиссионные вознаграждения в случае перевода денежных средств с использованием платежных карт между банками. А также - в случае снятия наличных денежных средств как в отделениях банков, так и с использованием банкоматов (за исключением случаев, когда такие операции являются валютными).

Депутаты считают, что необходимо сместить баланс интересов между кредитными организациями и их клиентами в пользу последних.

Согласно их данным, основными факторами формирования прибыли банков в прошлом году стало получение чистого процентного дохода (67 процентов прибыли от общего объема прибыли) и комиссионные доходы кредитных организаций (24 процента прибыли).