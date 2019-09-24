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24.09.2019 17:19
Рубрика: Общество

Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в члены академии

Текст: Юрий Медведев

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований, проанализировав работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики, нашла серьезные нарушения. Доклад, приуроченный к предстоящим выборам академиков и членов-корреспондентов в ноябре, опубликован на сайте комиссии.

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Предыдущие выборы в академию состоялись в 2016 году и вызвали немало негативных откликов. Академию обвиняли в клановости, кумовстве, необъективности, закрытости. В то же время в число избранных не попали весьма достойные ученые, например филдсовский лауреат математик Станислав Смирнов, а химики в очередной раз "прокатили" в члены-корреспонденты одного из самых цитируемых российских ученых Руслана Валиева. Зато членами РАН стали люди, чей вклад в науку, мягко говоря, сомнителен.

Оценивая ситуацию с новыми выборами, президент РАН Александр Сергеев подчеркнул, что в этом году их надо провести так, чтобы результаты приветствовала бы не только РАН, но и общество в целом.

Именно эту цель, прежде всего, преследует работа академической комиссии, которую возглавляет академик Виктор Васильев. О каких выявленных ей нарушениях идет речь? Это плагиат в собственной диссертации, нарушение академической этики в научных публикациях, подлог эмпирических данных (фабрикация, фальсификация статистических или опытных данных) и так далее. Кроме того, комиссия считает нарушением участие в оправдании диссертаций с плагиатом и подлогом эмпирических данных в диссоветах, экспертных советах, президиуме ВАК, участие в защите диссертаций с плагиатом в качестве научного руководителя, консультанта, официального оппонента множества некачественных диссертаций, заведомо недобросовестного оппонента. Также недопустимым считается распространение лженаучных идей, воззрений, доктрин, практик, представление ненаучных концепций под видом научных.

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Среди нарушителей комиссия назвала явных лидеров. Это отделения медицинских (17 претензий) и общественных наук (14 претензий). Здесь выявлен целый букет различных нарушений. В частности, большая часть кандидатов обвиняется в защите диссертаций с плагиатом, некоторые имеет нарушения в подготовке публикаций и искажении результатов научных исследований, используют в своих работах ссылки на псевдонаучные теории. А кандидатская диссертация одного из претендентов от отделения медицинских наук вообще признана лженаучной.

В отделении биологических и физиологических наук у одного кандидата есть лженаучные публикации, еще у двух - публикации с нарушениями. Среди кандидатов отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления у одного неоригинальная диссертация, трое вовлечены в сопровождение неоригинальных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.

У двух кандидатов в члены РАН по отделению сельскохозяйственных наук есть неоригинальные диссертации, семеро участвовали в сопровождении неоригинальных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента, у троих найдены публикационные нарушения.

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований также оценила работу научных организаций и выявила недобросовестные институты и научные центры организации.

Здесь по защите недоброкачественных диссертаций "отличились" Кабардино-Балкарский научный центр РАН (40 защит), Институт социально-политических исследований РАН (20), Институт проблем региональной экономики РАН (18), Институт государства и права РАН (17), Институт социально-экономических исследований, Дагестанский научный центр РАН, (15), Институт экономики РАН (13), Институт социологии РАН (10).

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Среди институтов РАН, сотрудники которых причастны к защитам недоброкачественных диссертаций, "лидируют" Кабардино-Балкарский научный центр РАН (68 случаев), Институт экономики РАН (58), Пермский филиал УрО РАН (46), Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН (38), Институт социально-политических исследований РАН (25) и еще пять научных институтов.

"Фальсификация данных или манипуляции с данными в публикациях или диссертациях несовместимы не только с избранием в члены или члены-корреспонденты РАН, но исключают и продолжение работы на научных или педагогических должностях. Лица с псевдонаучными статьями и диссертациями не могут считаться учеными и в принципе не должны избираться в РАН", - считают в комиссии академии.

Общество Наука Наука и образование РАН
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