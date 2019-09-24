Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в члены академии

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований, проанализировав работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики, нашла серьезные нарушения. Доклад, приуроченный к предстоящим выборам академиков и членов-корреспондентов в ноябре, опубликован на сайте комиссии.

Предыдущие выборы в академию состоялись в 2016 году и вызвали немало негативных откликов. Академию обвиняли в клановости, кумовстве, необъективности, закрытости. В то же время в число избранных не попали весьма достойные ученые, например филдсовский лауреат математик Станислав Смирнов, а химики в очередной раз "прокатили" в члены-корреспонденты одного из самых цитируемых российских ученых Руслана Валиева. Зато членами РАН стали люди, чей вклад в науку, мягко говоря, сомнителен.

Оценивая ситуацию с новыми выборами, президент РАН Александр Сергеев подчеркнул, что в этом году их надо провести так, чтобы результаты приветствовала бы не только РАН, но и общество в целом.

Именно эту цель, прежде всего, преследует работа академической комиссии, которую возглавляет академик Виктор Васильев. О каких выявленных ей нарушениях идет речь? Это плагиат в собственной диссертации, нарушение академической этики в научных публикациях, подлог эмпирических данных (фабрикация, фальсификация статистических или опытных данных) и так далее. Кроме того, комиссия считает нарушением участие в оправдании диссертаций с плагиатом и подлогом эмпирических данных в диссоветах, экспертных советах, президиуме ВАК, участие в защите диссертаций с плагиатом в качестве научного руководителя, консультанта, официального оппонента множества некачественных диссертаций, заведомо недобросовестного оппонента. Также недопустимым считается распространение лженаучных идей, воззрений, доктрин, практик, представление ненаучных концепций под видом научных.

Среди нарушителей комиссия назвала явных лидеров. Это отделения медицинских (17 претензий) и общественных наук (14 претензий). Здесь выявлен целый букет различных нарушений. В частности, большая часть кандидатов обвиняется в защите диссертаций с плагиатом, некоторые имеет нарушения в подготовке публикаций и искажении результатов научных исследований, используют в своих работах ссылки на псевдонаучные теории. А кандидатская диссертация одного из претендентов от отделения медицинских наук вообще признана лженаучной.

В отделении биологических и физиологических наук у одного кандидата есть лженаучные публикации, еще у двух - публикации с нарушениями. Среди кандидатов отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления у одного неоригинальная диссертация, трое вовлечены в сопровождение неоригинальных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.

У двух кандидатов в члены РАН по отделению сельскохозяйственных наук есть неоригинальные диссертации, семеро участвовали в сопровождении неоригинальных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента, у троих найдены публикационные нарушения.

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований также оценила работу научных организаций и выявила недобросовестные институты и научные центры организации.

Здесь по защите недоброкачественных диссертаций "отличились" Кабардино-Балкарский научный центр РАН (40 защит), Институт социально-политических исследований РАН (20), Институт проблем региональной экономики РАН (18), Институт государства и права РАН (17), Институт социально-экономических исследований, Дагестанский научный центр РАН, (15), Институт экономики РАН (13), Институт социологии РАН (10).

Среди институтов РАН, сотрудники которых причастны к защитам недоброкачественных диссертаций, "лидируют" Кабардино-Балкарский научный центр РАН (68 случаев), Институт экономики РАН (58), Пермский филиал УрО РАН (46), Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН (38), Институт социально-политических исследований РАН (25) и еще пять научных институтов.

"Фальсификация данных или манипуляции с данными в публикациях или диссертациях несовместимы не только с избранием в члены или члены-корреспонденты РАН, но исключают и продолжение работы на научных или педагогических должностях. Лица с псевдонаучными статьями и диссертациями не могут считаться учеными и в принципе не должны избираться в РАН", - считают в комиссии академии.