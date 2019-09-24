Столкнувшись с непростой ситуацией, судьи Верховного суда РФ попросили коллег из Конституционного суда проверить на соответствие Основному закону целый список "налоговых" статей нескольких законов.

История началась с того, что Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного cуда РФ рассматривает кассационную жалобу ООО "Газпромнефть-развитие" на решения судов. Суды отказались удовлетворить жалобу компании и обязать отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вернуть ей излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В 2014 году ООО "Газпромнефть-развитие" ошибочно уплатило в Пенсионный фонд РФ больше 2,5 миллиона рублей страховых взносов с выплаченных своим работникам сумм возмещения затрат по найму жилья в связи с их вынужденным переездом к новому месту работы. Суды установили, что возврат денег невозможен, поскольку сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц - сотрудников компании. Запрет на возврат страховых выплат в таких случаях прямо предусмотрен в утратившем силу с 1 января 2017 года Законе "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", и с 1 января 2017 года установлен в пункте 6.1 статьи 78 Налогового кодекса РФ.

Авторы запроса сомневаются в оправданности такого ограничения. По их мнению, ограничение права на распоряжение образовавшейся переплатой не должно приводить к ограничению права собственности без достаточных на то оснований. Плательщик страховых взносов лишается права распорядиться своим имуществом в силу лишь одного факта разнесения сведений об уплаченных взносах по лицевым счетам застрахованных лиц - безотносительно того, способен ли возврат излишних платежей в действительности привести к нарушению их прав.

Верховный суд также обращает внимание на отсутствие самого механизма зачета страховых взносов, излишне уплаченных за периоды до 1 января 2017 года в счет уплаты страховых взносов, которые урегулированы с указанной даты в Налоговом кодексе РФ. Исходя из этого, заявитель попросил Конституционный суд РФ проверить оспоренные нормы на соответствие Конституции РФ, ее статьям 19, 35 и 55.

Кампания ошибочно уплатила в Пенсионный фонд больше 2,5 миллиона рублей страховых взносов. Суды установили, что возврат денег невозможен

Оспариваются такие нормы: часть 5 статьи 18, статьи 20 и 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование", часть 22 статьи 26 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и пункт 6.1 статьи 78 Налогового кодекса РФ.

КС выслушал все стороны, участвующие в рассмотрении запроса, решение будет принято в течение ближайших дней.