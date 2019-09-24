Новости

На фестивале в Омске покажут спектакли лучших театров кукол мира 18:35
"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности 18:32
Суд перенес заседание по УДО подельника Кокорина и Мамаева 18:04
"Заряженный" универсал Lada Vesta: что с судьбой проекта 18:00
Лебедев напомнил об ответственности судей при рассмотрении дела Устинова 17:56
Китай распробовал московское мороженое, пиво и шоколад 17:40
Верховный суд Испании дал добро на эксгумацию останков Франко 17:38
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя 17:37
Вина "Крымский мост" выпустят к открытию движения поездов через пролив 17:32
Средняя продолжительность жизни в столице за 9 лет возросла на 4 года 17:23
Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в члены академии 17:19
Зураб Церетели лично представит свои работы на выставке в Женеве 17:14
Зеленского не оказалось в списках выступающих на ГА ООН лидеров 17:12
Солдат США арестован за терроризм и симпатии к украинским нацистам 17:09
Песков рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией 16:59
Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?" 16:56
В России появится еще одна бюджетная марка автомобилей 16:56
Валентину Матвиенко выдвинут на пост спикера СФ на новый срок 16:53
Песков назвал гарантию отсутствия крупных войн 16:52
Власти Италии разрешили школьникам прогуливать уроки для защиты климата 16:47
В Крыму экс-глава аптечной сети получила семь лет условно 16:33
Телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 16:30
Картину эпохи Ренессанса нашли на кухне французской пенсионерки 16:29
Комиссии банков по ряду операций с платежными картами могут ограничить 16:20
Румас подверг критике использование транзитного потенциала 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 18:24
Рубрика: Происшествия

Взносы без возврата

Конституционный суд РФ разобрал запрос Верховного суда о переплаченных миллионах
Текст: Наталья Козлова
Столкнувшись с непростой ситуацией, судьи Верховного суда РФ попросили коллег из Конституционного суда проверить на соответствие Основному закону целый список "налоговых" статей нескольких законов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

История началась с того, что Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного cуда РФ рассматривает кассационную жалобу ООО "Газпромнефть-развитие" на решения судов. Суды отказались удовлетворить жалобу компании и обязать отделение Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вернуть ей излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. В 2014 году ООО "Газпромнефть-развитие" ошибочно уплатило в Пенсионный фонд РФ больше 2,5 миллиона рублей страховых взносов с выплаченных своим работникам сумм возмещения затрат по найму жилья в связи с их вынужденным переездом к новому месту работы. Суды установили, что возврат денег невозможен, поскольку сведения об уплаченных взносах учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц - сотрудников компании. Запрет на возврат страховых выплат в таких случаях прямо предусмотрен в утратившем силу с 1 января 2017 года Законе "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", и с 1 января 2017 года установлен в пункте 6.1 статьи 78 Налогового кодекса РФ.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
По факту миллиардных хищений из пенсионных накоплений возбуждено дело

Авторы запроса сомневаются в оправданности такого ограничения. По их мнению, ограничение права на распоряжение образовавшейся переплатой не должно приводить к ограничению права собственности без достаточных на то оснований. Плательщик страховых взносов лишается права распорядиться своим имуществом в силу лишь одного факта разнесения сведений об уплаченных взносах по лицевым счетам застрахованных лиц - безотносительно того, способен ли возврат излишних платежей в действительности привести к нарушению их прав.

Верховный суд также обращает внимание на отсутствие самого механизма зачета страховых взносов, излишне уплаченных за периоды до 1 января 2017 года в счет уплаты страховых взносов, которые урегулированы с указанной даты в Налоговом кодексе РФ. Исходя из этого, заявитель попросил Конституционный суд РФ проверить оспоренные нормы на соответствие Конституции РФ, ее статьям 19, 35 и 55.

Кампания ошибочно уплатила в Пенсионный фонд больше 2,5 миллиона рублей страховых взносов. Суды установили, что возврат денег невозможен

Оспариваются такие нормы: часть 5 статьи 18, статьи 20 и 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование", часть 22 статьи 26 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" и пункт 6.1 статьи 78 Налогового кодекса РФ.

КС выслушал все стороны, участвующие в рассмотрении запроса, решение будет принято в течение ближайших дней.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Бизнес Крупные компании Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Судебная власть Конституционный суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву