Косачев не получил визу в США для участия в Генассамблее ООН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не сможет принять участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, поскольку власти США отказали ему в выдаче визы. Поездка сенатора в Нью-Йорк была запланирована на 24-30 сентября.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН", - сказал Константин Косачев РИА Новости.

"Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - заявил он.

На эту ситуацию уже отреагировали в российском МИДе. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, невыдача виз ряду членов российской делегации на Генассамблею ООН станет центральной темой разговора министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео.