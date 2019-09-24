Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук

Отказ США в выдаче виз членам российской делегации на Генассамблею ООН не должен сойти Вашингтону с рук, заявил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который не смог во вторник отправиться в Нью-Йорк из-за отсутствия въездного документа.

По словам сенатора, он даже приехал утром в аэропорт, откуда вылетал самолет российской делегации, поскольку "до последнего надеялся, что визы будут оформлены".

"С моей точки зрения, это не должно сходить американцам с рук", - заявил Косачев.

Ссылки американской стороны на технические причины невыдачи виз он считает несостоятельными. "Официальная нота МИД России с нашими визовыми документами ушла 55 дней назад. В течение последних двух недель ежедневно американской стороне напоминалось, что российская делегация может не успеть вылететь в Нью-Йорк, что ситуация приобретает критический характер. Американцы ежедневно заверяли нас, что ситуация находится под контролем, и, наверное, все будет выполнено в срок", - отметил Косачев.

"США осознанно пошли на то, чтобы затянуть выдачу виз. Это очевидно политическое, а не техническое решение", - уверен парламентарий. О политической подоплеке инцидента, по его мнению, говорит и состав "отказников" - это не только члены Федерального Собрания, но и сотрудники МИД РФ "руководящего звена, заточенные на обсуждение конкретной повестки Генассамблеи ООН". "Неоформление виз именно таким профессиональным экспертам совершенно точно показывает истинное на решение американской стороны затруднить работу российской делегации и понизить качество нашей аргументации", - сказал сенатор, добавив, что американцам это сделать не удастся.

Ответные меры российская стороны, по его словам, определит с учетом реакции международного сообщества на нарушение Вашингтоном своих обязательств по допуску всех делегаций на мероприятия ООН. "Посмотрим на реакцию международного сообщества и с ее учетом будем определяться с ответными российскими шагами. Они обязательно последуют, в этом можно не сомневаться, у меня нет ни малейших сомнений", - подчеркнул сенатор.