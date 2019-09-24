Курс евро может опуститься ниже 70 рублей

Новости

В Хабаровском крае человек и тигр погибли в схватке 05:55
Сенатор прокомментировал позицию Трампа и Дуды по "Северному потоку-2" 05:42
Атомный крейсер "Омск" атаковал "вражескую" субмарину 05:34
Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение 05:06
В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону 04:45
Прокуратура проведет проверку после пожара на плавбазе у Курил 04:42
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках 04:40
В Японском море крылатая ракета "Уран" ударила по дрейфующей цели 04:06
Мадуро объявил о скорой встрече с другом в России 03:50
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек 03:39
Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону 02:57
Токио наградил фонд Шодиева за развитие отношений между Россией и Японией 01:35
ФНС применит риск-ориентированный подход к тотализаторам и букмекерам 01:13
Скворцова рассказала, как изменилась продолжительность жизни россиян 00:55
Названы регионы России, где чаще пропадают дети 00:44
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена 00:41
В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными 00:03
Трамп не стал связывать размещение войск в Польше с Россией 23.09.2019
Алиссон из "Ливерпуля" признан ФИФА лучшим вратарем 23.09.2019
Путин поздравил российских гимнасток 23.09.2019
Путин примет участие в саммитах АТЭС, БРИКС и ЕАЭС 23.09.2019
Путин встретится с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин 23.09.2019
Месси в третий раз подряд не смог выиграть премию Ференца Пушкаша 23.09.2019
Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов 23.09.2019
Биржевой курс евро обновил минимум конца июля 23.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Курс евро может опуститься ниже 70 рублей

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Новая неделя может вернуть рубль от сравнительно локальной и позитивной для него темы удорожания нефти к вопросам замедления глобальной экономики.

В то же время евро снижался под тяжестью слабых макроэкономических данных из Германии. Так, производственный PMI - влиятельный индекс деловой активности - провалился до 10-летнего минимума, что отражает вероятное наступление рецессии в производстве страны.

Тревожную картину дополняет резкое падение экспорта Южной Кореи - региона, который считается хорошим индикатором состояния мировой экономики. И все это вдобавок к отказу китайской делегации посетить американские фермы в рамках встречи по торговому соглашению. Наблюдателям это не понравилось, и они восприняли подобный жест как сигнал пробуксовки в переговорах двух крупнейших мировых экономик.

Фото: iStock
Эксперт анонсировал новые испытания для рубля лишь в октябре

В этих условиях мировые фондовые индексы развернулись к снижению, испытывая трудности с возвращением к недавно достигнутым максимумам. Кроме того, не праздным становится вопрос: а не слишком ли высоки цены на нефть для текущего состояния мировой экономики?

В настоящий момент, котировки черного золота искажены ограничением добычи в рамках договора ОПЕК+ и нарастающей геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.

Обе проблемы в течение последних лет не только имели место, но и успешно решались. Однако сейчас, когда они появились на горизонте разом, можно говорить об особенно сильном негативном влиянии.

Что все это означает для рубля?

Российская валюта в последние месяцы практически не замечает флуктуаций цен на нефть, переключившись на колебания спроса рисковых активов.

Так, на прошлой неделе мы наблюдали повышенный спрос на риски, и сейчас, похоже, происходит разворот к осторожности. В этих условиях рублю вполне по силам прощупать евро ниже 70. Однако вряд ли стоит рассчитывать на существенную прибавку к доллару. Разве что ситуация на Ближнем Востоке будет быстро выходить из-под контроля, утягивая за собой Brent. Впрочем, сложно поверить в устойчиво дорогой рубль, когда мировая экономика летит под откос, даже если цены на нефть временно подскочат из-за страхов перед перебоями поставок.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сенатор прокомментировал позицию Трампа и Дуды по "Северному потоку-2"
В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными
Мадуро объявил о скорой встрече с другом в России
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Названы регионы России, где чаще пропадают дети