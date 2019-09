Легендарная группа Korn выпустила новый диск

Перед их концертом в Москве очередь растянулась на весь Парк имени Горького. Так было на всех российских гастролях Korn, ныне добравшихся в мировом туре до родных США.

Джонатан Дэвис: Я должен был очиститься от того, через что проходил за эти два года. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Выступлений много и поэтому новый 13-й альбом основателей стиля nu metal вышел только сейчас. Он не мог оказаться обыденным, поскольку к его записи привели трагические события в семье Джонатана Дэвиса: у солиста группы умерла жена Девен, а у маленького сына Зеппи обнаружили диабет. Поэтому новый диск рок-звезд похож одновременно и на темное путешествие, и на попытку пробиться к свету сквозь личный кошмар, и на безжалостный сеанс психоанализа. А главное - на попытку выбраться из пучин горя и снова обрести себя. И у Korn это получилось.

"Я должен был очиститься от того, через что проходил за эти два года, и позволить слушателю прочувствовать мои эмоции. Некоторые люди ходят к психиатру. Для меня психиатр - это моя музыка", - рассказал Джонатан Дэвис.

Наверное, у каждого из нас есть что-то, помогающее хоть как-то переживать горе и ненастья. Кому-то помогает хобби, например, выращивание цветов или рисование, другим - любимая работа, третьим - занятия спортом или походы на стадион. Korn вот решили выпустить новый, 13-й альбом, чтобы и самим очиститься от бед, и кому-то еще тоже в этом помочь...

Поэтому Nothing получился наиболее зрелым, но в то же время и самым ранимым, болезненным, безжалостным альбомом брутальных калифорнийских рок-кумиров. Он полон контрастов, брейков и сыгран будто на выдохе: так автогонщик рискует, не сбрасывая скорость на крутом повороте. Водоворот взметенных чувств: гнева, разочарования, раскаяния от собственной вины - а в итоге получается яростный коктейль эмоций, бурлящих криков, громоподобных барабанов. При этом уже в первом треке Джонатан играет под жесткие ритмы на волынке, добавляя окружающему его миру новых звуков, эмоций и непредсказуемости. Поет, рычит, переходит на душераздирающие крики, рыдания, снова взлетает в верхние ноты, будто бы уже паря над своей бедой...

Есть в этом отчаянном смятении и безысходности истина, которая и в самом деле помогает: можно выкричаться, выплакаться от боли и злости на судьбу и самого себя, чтобы потом уже не осталось сил даже на скорбь и печаль. И волей-неволей, уже без сил начать все сначала...

Такой вот рецепт от солиста Korn, неожиданно ставшего теперь и почти психоаналитиком. И как следует по науке, постарался вернуться в дни, когда был максимально счастлив, невозмутим и даже беззаботен - в 90-е годы...

Именно в традициях группы тех лет, поры раннего nu metal на альбоме сыграны сразу два трека: You ll Never Find Me и Cold... И, кажется, давно Джонатан Дэвис не пел так самозабвенно и безыскусно, как на диске Nothing.

Перемены напряжения, смены ритма, скоростная перепалка гитар и ударных, индустриальная поступь фортепианных проигрышей, исповедь и попытка раскаяния...

Терапевтическая суть альбома сделает его незаменимым для тех, кто чувствует личную беду и тоже хочет выговориться-выкричаться-выплакаться, чтобы на душе стало легче. Всем остальным Nothing на всякий случай лучше не слушать...