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24.09.2019 14:51
Рубрика: Культура

Ученые выяснили, зачем инки возвели Мачу-Пикчу высоко в горах

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Древнее инкское святилище Мачу-Пикчу, одно из величайших архитектурных достижений человечества, было нарочно построено в отдаленном месте на вершине узкого хребта, чтобы уберечь его от лавин, оползней и наводнений.

Доклад о новом исследовании был представлен на заседании Геологического общества Америки, а коротко о нем рассказывает Science Daily.

Фото: Geologists Association
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Мачу-Пикчу является наиболее известным городом инков, который, как считается, выполнял функции огромного святилища. Он был построен в труднодоступном месте, что давно озадачивает ученых. Почему инки выбрали площадку, на которую нелегко попасть?

Новое исследование показывает, что ответ на этот вопрос может быть связан с геологическими разломами, которые лежат под святилищем. Так, Руальдо Менегат, геолог из бразильского Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул, предполагает, что инки намеренно построили не только Мачу-Пикчу, но и некоторые другие города над тектоническими разломами.

Проведенный исследователями анализ показал, что участок под Мачу-Пикчу буквально пестрит трещинами в горных породах. Причем их размеры заметно варьируются - от крошечных трещин на отдельных камнях до крупных 175-километровых разломов в речных долинах этого региона.

Ученые установили, что целые наборы разломов, так называемые "разломные зоны" формировались здесь в течение последних восьми миллионов лет, благодаря чему и образовались горы Центральных Анд.

Некоторые из них ориентированы с северо-востока на юго-запад, а другие - с северо-запада на юго-восток. В совокупности образуют форму буквы "X", причем Мачу-Пикчу стоит как раз на их пересечении.

Исследование подтвердило, что районы этого города и окружающие его сельскохозяйственные поля, а также отдельные здания и лестницы ориентированы вдоль линий направления основных разломов.

Фото: French National Institute for Preventive Archaeological Research
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Подобный "макет" был обнаружен в других городах инков - Оллантайтамбо, Писак и Куско. Каждый из них расположен точно на пересечении геологических разломов.

По мнению ученых, это давало инкам некоторые преимущества. Например, талая и дождевая вода по разломам стекала в город, поэтому там всегда был наполненный источник.

Кроме того, город был защищен от лавин и оползней. Разломы и трещины под Мачу-Пикчу также помогали осушать этот участок во время интенсивных ливней.

"Около двух третей усилий по строительству святилища было связано с прокладкой подземных дренажей, - говорит Менегат. - Существовавшие ранее разломы способствовали этому процессу, а теперь помогают нам объяснить их замечательную сохранность".

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