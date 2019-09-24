Матвиенко выдвинут на пост спикера СФ на новый срок

Кандидатура Валентины Матвиенко будет выдвинута на должность председателя Совета Федерации на безальтернативной основе. Об этом заявил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

По его словам, такое решение было принято единогласно на сегодняшнем заседании Совета палаты. "Валентина Ивановна сама спросила, не будет ли самовыдвиженцев на этот пост. Но никто больше не выдвинул кандидатуру, потому что альтернативы Валентине Ивановне на этом посту сейчас нет", - приводят слова сенатора РИА Новости.

Голосование пройдет завтра, на пленарном заседании Совета Федерации.