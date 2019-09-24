МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений

578 учреждений МЧС ликвидируют до конца года в рамках реорганизации. С 2020 года ведомство переходит на новую организационно-штатную структуру, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Переход на новую модель должен улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары.

Все сотрудники Федеральной противопожарной службы, а также федеральные государственные гражданские служащие получат предложение перейти на вакантные места в территориальных органах. В качестве альтернативы им выплатят компенсации.

Поэтапная реорганизация в ведомстве началась осенью 2018 года в соответствии с поручением президента РФ для сокращения излишних управленческих звеньев, устранения дублирующих функций, эффективного и оперативного управления центральным аппаратом МЧС России.