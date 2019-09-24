Медстраховщики откроют офисы для защиты пациентов

Страховые медицинские организации в период с 2020 по 2024 годы откроют в регионах представительства по защите прав пациентов, застрахованных в системе обязательного медстрахования (ОМС).

Об этом говорится в законопроекте, подготовленном Минздравом России. Документ проходит общественное обсуждением на Федеральном портале нормативных правовых актов. Подготовлен он в рамках реализации нацпроекта "Здоровье", который в том числе предполагает, что с 2025 года в России заработает досудебный порядок урегулирования жалоб пациентов в любом регионе России, вне зависимости от того, в каком из них они получали полис ОМС.

Законопроектом предлагается внести в закон об основах здоровья граждан положение о возможности применения процедуры медиации. В пояснительной записке также отмечается, что для защиты прав пациентов при получении помощи за пределами региона, в котором выдан полис ОМС, предлагается установить в правилах особенности применения санкций к медучреждениям.

С 2025 года в России заработает досудебный порядок урегулирования жалоб пациентов

Как пояснил "РГ" президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, медиация - это несудебный, "мирный" метод урегулирования споров. Медиатор - посредник в конфликте. И получается, что по законопроекту роль медиатора планируется отдать страховым медицинским организациям. По мнению эксперта, есть риски, что в этом случае медиация будет не на стороне пациентов, так как страхования компания - организация "заинтересованная", поскольку она состоит в финансовых отношениях и с территориальными фондами ОМС, и с медицинскими учреждениями. Заключает с ними договоры и финансирует предоставление услуг. "Чтобы система медиации стала не формальной, а реальной, роль медиатора стоит отдать независимым организациям", - считает Саверский. Он также поясняет, что сейчас, если медики причинили вред пациенту, компенсацию за это крайне сложно получить без решения суда, поскольку деньги, поступающие страховщикам и в медучреждения, по сути, государственные. И просто появление механизма медиации в новом законе ничего не изменит. Да и деньги на компенсацию будут в итоге взяты у страховой компании. И сейчас, и потом ей будет невыгодно вести дела в интересах пациентов, заключает Саверский.