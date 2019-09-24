Медведев рассказал о будущем "Почты России" после реорганизации

После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Почта России" на протяжении последнего года проходила длительный этап реорганизации из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Специальным законом президент России постановил завершить регистрацию не позднее 1 октября этого года.

Глава кабинета министров собрал совещание, на котором сообщил об утверждении устава АО "Почта России" с уставным капиталом чуть меньше 15,8 миллиардов рублей. Новая форма предприятия - непубличное акционерное общество, все акции которого принадлежат Российской Федерации. "С точки зрения контроля государства над этой системой ничего не меняется", - подчеркнул премьер.

Общее руководство деятельностью АО будет осуществлять совет директоров численностью не более 13 человек. Двух кандидатов смогут предложить Совет Федерации и Государственная Дума. Председателя совета директоров своим решением назначает кабинет министров. Руководство текущей деятельностью предприятия возлагается на генерального директора. Полномочиями на срок не более пяти лет его наделяет совет директоров акционерного общества.

"Новая система корпоративного управления, ради чего и происходила реорганизация "Почты России", теперь становится современной, и она должна настроить более эффективную работу организации, направленную на достижение высоких результатов", - напомнил Дмитрий Медведев о задачах менеджмента. Глава кабинета министров ожидает, что предприятие "будет функционировать самодостаточно без финансовой подпитки со стороны государства" и играть более значительную роль на рынке информационных и логистических услуг.

В погоне за экономическими результатами руководство будущего акционерного общества должно помнить об особой социальной роли "Почты". "Мы должны поговорить о том, как помочь или какие меры принять, чтобы улучшить работу почтовых отделений по всей стране, особенно в тех местах, где почта по сути остается единственной организацией в этой местности, сделать такого рода работу основанной на критериях с использованием самых современных технологий, цифровых, - сказал глава правительства. - Но для того, чтобы эту работу провести, нам нужно помнить об этой социальной функции работников почты при том, что главная задача любого акционерного общества - обеспечить нормальную, безубыточную работу организации, ее прибыльность и так далее". Эта социальная функция предприятия, добавил премьер, скорее всего, сохранится за ним еще долгие годы.

Еще одним распоряжением Дмитрий Медведев утвердил акт о передаче акционерному обществу имущества ФГУП в качестве вклада в уставный капитал. "Речь идет о 52 тысячах объектов недвижимости и почти 46 тысячах земельных участков", - уточнил глава кабинета министров. До 1 октября компания должна завершить оформление прав на это имущество.