Медведев рассказал о будущем "Почты России" после реорганизации

Новости

Песков рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией 16:59
Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?" 16:56
В России появится еще одна бюджетная марка автомобилей 16:56
Матвиенко выдвинут на пост спикера СФ на новый срок 16:53
Песков назвал гарантию отсутствия крупных войн 16:52
Власти Италии разрешили школьникам прогуливать уроки для защиты климата 16:47
В Крыму экс-глава аптечной сети получила семь лет условно 16:33
Телеведущий Юрий Николаев призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 16:30
Картину эпохи Ренессанса нашли на кухне французской пенсионерки 16:29
Комиссии банков по ряду операций с платежными картами могут ограничить 16:20
Румас подверг критике использование транзитного потенциала 16:20
Автомобили Mercedes-Benz, проданные в России, могут самовоспламениться 16:19
В Краснодаре строитель погиб при падении с восьмого этажа 16:14
В Петербурге из школы эвакуировали около 900 человек 16:08
В Болгарии археологи раскопали "чрезвычайно редкий объект" 16:03
Сборная России проиграла команде Самоа на Кубке мира по регби 16:02
Фото: Джеймс Ганн показал новый "Отряд самоубийц" 15:58
Челябинские металлурги украсили деревья экограффити 15:55
Неврологи назвали негативные последствия долгого просмотра телевизора 15:55
УАЗ "Патриот" с "автоматом": серьезные проблемы начались до старта продаж 15:53
Минск отметил важность инициативы интеграции интеграций 15:50
В Новосибирске произошел пожар на мусорном полигоне 15:48
СК раскрыл подробности расследования убийства Михаила Круга 15:37
В Челябинске строительство развязки остановили краеведы 15:32
В Ульяновске семья из четырех человек отравилась газом 15:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 16:10
Рубрика: Экономика

Медведев рассказал о будущем "Почты России" после реорганизации

Текст: Владимир Кузьмин
После реорганизации в акционерное общество "Почта России" должна превратиться в самодостаточное предприятие с сохранением своей социальной функции, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Почта России" на протяжении последнего года проходила длительный этап реорганизации из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество. Специальным законом президент России постановил завершить регистрацию не позднее 1 октября этого года.

Глава кабинета министров собрал совещание, на котором сообщил об утверждении устава АО "Почта России" с уставным капиталом чуть меньше 15,8 миллиардов рублей. Новая форма предприятия - непубличное акционерное общество, все акции которого принадлежат Российской Федерации. "С точки зрения контроля государства над этой системой ничего не меняется", - подчеркнул премьер.

"Почта России" поставит на рельсы 70 новых почтовых вагонов

Общее руководство деятельностью АО будет осуществлять совет директоров численностью не более 13 человек. Двух кандидатов смогут предложить Совет Федерации и Государственная Дума. Председателя совета директоров своим решением назначает кабинет министров. Руководство текущей деятельностью предприятия возлагается на генерального директора. Полномочиями на срок не более пяти лет его наделяет совет директоров акционерного общества.

"Новая система корпоративного управления, ради чего и происходила реорганизация "Почты России", теперь становится современной, и она должна настроить более эффективную работу организации, направленную на достижение высоких результатов", - напомнил Дмитрий Медведев о задачах менеджмента. Глава кабинета министров ожидает, что предприятие "будет функционировать самодостаточно без финансовой подпитки со стороны государства" и играть более значительную роль на рынке информационных и логистических услуг.

"Почта России" и РФС договорились о сотрудничестве

В погоне за экономическими результатами руководство будущего акционерного общества должно помнить об особой социальной роли "Почты". "Мы должны поговорить о том, как помочь или какие меры принять, чтобы улучшить работу почтовых отделений по всей стране, особенно в тех местах, где почта по сути остается единственной организацией в этой местности, сделать такого рода работу основанной на критериях с использованием самых современных технологий, цифровых, - сказал глава правительства. - Но для того, чтобы эту работу провести, нам нужно помнить об этой социальной функции работников почты при том, что главная задача любого акционерного общества - обеспечить нормальную, безубыточную работу организации, ее прибыльность и так далее". Эта социальная функция предприятия, добавил премьер, скорее всего, сохранится за ним еще долгие годы.

Еще одним распоряжением Дмитрий Медведев утвердил акт о передаче акционерному обществу имущества ФГУП в качестве вклада в уставный капитал. "Речь идет о 52 тысячах объектов недвижимости и почти 46 тысячах земельных участков", - уточнил глава кабинета министров. До 1 октября компания должна завершить оформление прав на это имущество.

Экономика Отрасли Связь Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Компании Связь Почта России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
1 октября бюджетникам повысят зарплату
Полицейские получат право объявлять гражданам предостережение