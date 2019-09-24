Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ

Российский бомбардировщик Су-34 не нарушал границ других государств во время планового полета над Балтикой. Об этом заявили в Министерстве обороны России в ответ на заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства.

Самолет ВКС выполнял 23 сентября плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. В военном ведомстве подчеркнули, что маршрут полета был заранее согласован, а экипаж находился на связи, в том числе и с диспетчерами Эстонии.

"Полет российского самолета осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - цитирует ТАСС заявление Минобороны РФ.

Никаких претензий к полету российского истребителя в тот день предъявлено не было. Поэтому последовавшие через сутки со стороны Эстонии обвинения в якобы нарушении воздушного пространства стали "запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение", подчеркнули в ведомстве.