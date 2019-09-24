Минск заявил в ООН о намерении сократить выбросы парниковых газов

В числе конкретных мер Беларуси на пути к обеспечению низкоуглеводного развития названо и широкое использование возобновляемых источников энергии, строительство энергоэффективного жилья и развитие электротранспорта, внедрение в экономику безуглеродных технологий, уточняет источник в МИД.

Владимир Макей принял участие и в специальном заседании высокого уровня "Глобальный призыв к защите религиозной свободы". Эта инициатива американской стороны направлена на расширение международной поддержки мер по защите различных религий в контексте роста случаев преследования лиц по причине их вероисповедания, а также атак и разрушений молельных домов. Глава белорусского МИД провел в штаб-квартире ООН и встречу с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Собеседники отметили конструктивный и доверительный характер взаимодействия двух стран, и договорились координировать работу по организации визитов на высшем уровне.

На встрече с исполнительным директором Американского еврейского комитета (АЕК) Дэвидом Харрисом рассмотрены перспективы взаимодействия между Беларусью и АЕК, в том числе по реализации совместных проектов по увековечиванию памяти о жертвах холокоста, сохранению историко-культурного наследия еврейского народа, развитию ностальгического туризма в Беларуси, а также шаги по дальнейшему противодействию проявлениям антисемитизма.

С президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде Макей обсудил перспективы взаимодействия с этой организацией, в том числе в контексте планируемого вступления Беларуси в ВТО. Стороны обсудили также актуальные проблемы регионального сотрудничества и безопасности.

Министр приветствовал решение ВЭФ включить Беларусь в 2020 году в доклад "Глобальный индекс конкурентоспособности" и подтвердил приглашение Берге Бренде посетить Минск.