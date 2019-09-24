Мировая экономика еще на шаг приблизилась к кризису

Экономика локомотива Евросоюза - Германии - очевидно замедляется, что в недалеком будущем грозит соскальзыванием в рецессию и всей остальной Европе. Ситуация хорошо демонстрирует и ослабление всей мировой экономики, грозящее через несколько лет перерасти в полноценный кризис. При этом пока от негативных данных из Европы получает выгоду рубль, но и этот период продлится недолго.

На Германию приходится 28 процентов ВВП еврозоны. Являясь одним из ведущих мировых экспортеров, Германия страдает от сокращения объемов мировой торговли и торговых войн, констатирует аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Основа экономики Германии - автомобилестроение, банки и химическая промышленность. При этом продажи автомобилей в мире снижаются (особенно в Китае), котировки ведущих банков Германии падают, а динамика в химическом секторе ухудшается по всему миру.

Опубликованные на днях индексы PMI (Purchasing Managers Index), которые служат хорошим индикатором активности в обрабатывающих отраслях и сфере услуг, свидетельствуют о проблемах в экономике еврозоны в целом и Германии в частности, говорит Маккиннон. Так, в сентябре спрос на товары и услуги продемонстрировал самое резкое падение за последние шесть лет. Провальные PMI могут говорить о том, что Германия, вероятно, окончательно вступит в рецессию уже в ближайшие дни, прогнозирует старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

Сентябрьские данные PMI (слабые также и во Франции, еще одной ключевой экономике еврозоны) являются очередной серьезной предпосылкой для продолжения замедления роста экономики ЕС и ее "соскальзывания" в рецессию, говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Для возвращения европейской экономики к росту ультрамягкой монетарной политики Европейского центробанка (нулевая базовая ставка, отрицательные ставки по депозитам, обещания усилить программу количественного смягчения) может оказаться недостаточно, констатирует он.

Потенциал укрепления рубля на фоне проблем в Европе пока сохраняется, но его сезонная склонность к снижению скоро даст о себе знать

На фоне плохой европейской статистики курс рубля предсказуемо укрепился - накануне европейская валюта опускалась ниже 70 рублей, чего не было с июля. Потенциал укрепления рубля пока сохраняется, особенно если наращивание количественного смягчения со стороны ЕЦБ (по сути - аналог включения печатного станка для евро) станет реальностью. Но к концу года сезонная склонность рубля к ослаблению может взять верх, скептичен Покатович.