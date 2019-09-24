На ринге умер болгарский боксер, выступавший по поддельным документам

Вечер профессионального бокса в албанском Шкодере завершился трагедией. На ринге скончался болгарский боксер, выступавший по поддельным документам.

Боксерский турнир проходил в минувшие выходные, однако о смерти спортсмена стало известно лишь недавно. В одном из поединков вечера на ринге сошлись местный боксер Ардит Мурджа и представитель Болгарии Исус Величков.

По сообщениям болгарских СМИ, Величков с момента начала боя выглядел не слишком убедительно и после нескольких проведенных раундов рухнул на настил ринга. Прибывшим на место медикам не удалось спасти болгарину жизнь, и они констатировали смерть спортсмена.

Самое интересное выяснилось после боя. Оказалось, что погибший был не Исусом Величковым, а его двоюродным братом Борисом Станчевым, который с 2018 года пользовался лицензией родственника, сообщает Topsport. По предварительным данным, причиной смерти послужил сердечный приступ. В личных вещах погибшего были найдены деньги и таблетка препарата, повышающего мужскую потенцию. Есть подозрение, что употребление этого препарата могло стать одной из причин трагедии, сообщает Sportal.

Пока же в Болгарии идет расследование, а министр спорта страны Красен Кралев пообещал, что по его итогам будут наказаны все виновные.