На учениях "Центр-2019" пушки летали, а "Осы" плавали

На стратегических учениях "Центр-2019", что прошли на половине территории страны, от Поволжья до Сибири, случилось много удивительных вещей.

Дивизия ВДВ в полном составе с бронетехникой, артиллерией и штабом спустилась на парашютах на незнакомую местность и за несколько часов ее захватила. Пролетев пару сотен километров, крылатая ракета "Искандер" разнесла в пыль хибару, изображающую вражеский штаб. А самоходные зенитные установки, используя сирийский опыт, расстреляли из автоматических пушек джипы с пулеметами и мотоциклистов, пытавшихся прорваться на пусковые позиции ракетчиков.

Мотострелковой бригаде из-под Кемерова досталось форсирование реки. В ходе учения мотострелки измотали противника маневренной обороной, а затем перешли в наступление. Оно запнулось об реку - необходимо было, не теряя темпа, срочно перебросить войска и технику через 400 метров водной преграды под названием Томь.

Первыми на правый берег отправились разведчики - в легкой надувной лодке с мощным мотором. Рассыпались по лесу, осмотрелись, доложили по рации: противника не обнаружено, мостов и бродов - тоже. На высоком левом берегу появились танки - на тот случай, если противник все-таки имеется. С наветренной стороны к воде подъехали КамАЗы химзащиты. Они распустили по воде длинные белые полотнища аэрозольной завесы - ко всему прочему она экранирует лучи радара. Под прикрытием пелены и танковых пушек в воду устремились БМП.

Не умеющую ни плавать, ни ходить по дну гусеничную гаубицу "Акация" и самоходный зенитный комплекс "Тунгуска" перевезли на пароме.

Система ПВО "Оса" переправилась через Томь самостоятельно. Фото: РИА Новости

Система ПВО "Оса" переправилась через Томь самостоятельно. Широкий, похожий на понтон корпус машины отлично держится на воде, в движение его приводят два водомета в корме и шесть вращающихся колес. Плавучее шасси увенчано боевым модулем с пусковыми контейнерами на шесть зенитных ракет и двумя радарами. Жалит "Оса" больно: ее ракеты способны догнать или перехватить на встречном курсе любой самолет, как бы тот ни маневрировал.

- Форсирование реки подразделениями ПВО, в частности боевыми машинами "Оса", стало изюминкой учений. Нам приходится действовать на обширных территориях с множеством водных преград. В их числе такие крупные реки, как Ангара, Енисей и Обь, - рассказал командующий 41-й армией генерал-майор Яков Резанцев.

"Оса" форсировала реку впервые.

Кстати, боевую технику в ходе учений переправляли не только по воде, но и по воздуху. Под Оренбургом вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" впервые перенесли на внешней подвеске полдюжины УАЗов и батарею гаубиц "Д-30". Орудия опустили непосредственно на огневые позиции, и после минимальной подготовки 122-миллиметровые пушки открыли огонь.