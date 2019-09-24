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Набирать письма в Яндекс.Почте теперь можно голосом

Текст:   Владимир Болотин
24.09.2019,  
10:03
Отправлять письма, набранные голосом? Проще простого - теперь такая функция достпуна в Яндекс.Почте.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Владельцы устройств на iOS могут пользоваться голосовым вводом вместо того, чтобы набирать письма вручную. Достаточно произнести текст вслух - приложение распознает речь и переведет его в текст. Дальше нужно будет выбрать получателя, но это уже придется делать руками.

Для удобства к письму можно прицепить аудиозапись, на случай если в текст закралась ошибка или опечатка.

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Интересно, что письма можно не только "набирать" голосом, но озвучивать. Почта сможет прочесть вслух полученное послание.

Новая функциональность работает на основе технологий Yandex SpeechKit - комплекса для распознавания, семантического анализа и синтеза речи. Подобная технология давно работает в Поиске, Картах, Браузере, Навигаторе и других сервисах Яндекса.

В течение двух недель iOS-приложение Яндекс.Почты обновится у всех пользователей. В ближайшее время ожидается выход обновленного приложения под Android.

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