Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) заключило крупный контракт на сумму 4,6 миллиарда долларов для полетов к Луне и высадки астронавтов на ее поверхность.

Объемный тендер получила корпорация Lockheed Martin, которая на эти средства должна построить как минимум шесть многоразовых пилотируемых кораблей Orion. Эти аппараты будут использоваться в рамках программы Artemis, цель которой - вернуть астронавтов на поверхность спутника Земли не позднее 2024 года. Столь жесткие временные рамки управлению ранее поставил нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, который твердо задался целью освоения Луны, а затем и Марса.

Если реализация программы пойдет по плану, управление приобретет еще 6 аппаратов до 2030 года. "Этот контракт гарантирует производство Orion на следующее десятилетие, что демонстрирует приверженность НАСА созданию устойчивого присутствия на Луне, получению новых знаний и подготовке к отправке астронавтов на Марс", - заявил глава управления Джим Брайденстайн, добавив, что эти космические аппараты станут основой для дальнейших исследований Солнечной системы. Первые корабли должны быть готовы в ближайшие три года.

Аппараты Orion должны будут доставлять астронавтов на космическую станцию на окололунной орбите, выполняющую функции пересадочного модуля. Оттуда, уже на другом аппарате, астронавты будут спускаться на лунную поверхность и возвращаться на станцию. Обратно на Землю экипаж доставит все тот же Orion.

Сверхтяжелую ракету-носитель SLS, способную вывести Orion на орбиту нашей планеты, создают совместно Boeing и Northrop Grumman. На ее производство, начатое в 2011 году, уже затрачено почти 14 миллиардов долларов. Первый запуск, который пройдет без экипажа, планируют в 2020-2021 годах в конфигурации Block1, способной вывести на окололунную орбиту до 26 тонн полезной нагрузки. Пилотируемая миссия с четырьмя астронавтами намечена на 2022-2023 годы.

Майк Хоус, руководитель программы Orion в Lockheed Martin, заявил, что одна из главных особенностей нового корабля заключается в снижении его стоимости с каждым запуском. Именно к стоимости проекта ранее возникали вопросы у надзорнх органов. "Будем по максимуму повторно использовать различные компоненты от запуска к запуску, включая структурные модули кораблей. Ожидаем, что элементы авионики, борткомпьютеры и средства связи можно будет использовать до пяти раз. В ресурс основного модуля закладывается не менее двух пусков", - заявил он в интервью Spaceflight Now.

В общей сложности НАСА уже вложило в программу Orion более 16 миллиардов долларов.