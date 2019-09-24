Названы самые популярные в России алкогольные напитки

Наиболее популярным среди россиян алкогольным напитком в сентябре 2019 года стало пиво. Об этом пишет во вторник RT со ссылкой на статистику платформы фискальных данных в "Такском".

Анализ был проведен на основе данных более 15 миллиардов кассовых чеков.

В пятерку популярных алкогольных напитков в сентябре вошли также вино, водка, коньяк и сидр. Год назад место сидра в топ-5 занимало шампанское.

Наиболее популярным безалкогольным напитком стала вода. В пятерку вошли также сок, квас, минеральная вода и энергетические напитки. Этот топ-5, по сравнению с прошлогодними данными, не изменился.