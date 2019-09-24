Неврологи назвали негативные последствия долгого просмотра телевизора

Просмотр телепередач более трех часов в день значительно ухудшает вербальную память, особенно у тех, кому за пятьдесят. К такому выводу пришли ученые из университетского колледжа Лондона после шестилетнего исследования.

3662 взрослых в возрасте 50 лет и старше участвовали в исследовании, в начале которого у всех участников проверили общее состояние здоровья и их когнитивные способности. Впоследствии были проведены повторные тесты, зафиксированы изменения, произошедшие за период исследования. Всех участников попросили ответить на вопрос, сколько времени они проводят перед телевизором.

Те, кто часто и подолгу смотрел телевизор, через шесть лет наблюдений "имели худшую словесную память, чем те, кто проводил у экранов значительно меньше времени", говорится в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Выяснилось, что ежедневные 3,5 часа перед телевизором приводят к ухудшению на 8-10% вербальной памяти - той, которая отвечает за способность человека запоминать любую текстовую информацию. У тех же, кто проводил у экранов менее трех часов, этот показатель ухудшился на 4-5%.

Авторы работы предположили, что на снижение когнитивных способностей влияет несколько факторов. Во-первых, содержание телепередач, а также чрезмерная визуальная и эмоциональная нагрузка на мозг. Во-вторых, лабораторные эксперименты показали, что "в результате длительного просмотра телевизора мозг становится активнее, но при этом менее сфокусированным". К тому же электроэнцефалография (ЭЭГ) показала у любителей ТВ-программ меньше альфа-волн, колебания которых способствует вниманию, а также быстрому решению когнитивных задач.

Кроме того, долгое сидячее положение негативно влияет на сосуды головного мозга. Но есть еще одно объяснение: чрезмерный просмотр телевидения вытесняет другие занятия, такие как чтение, совместные игры или культурные мероприятия, которые как раз положительно влияют на развитие памяти.