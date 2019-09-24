Найдены охотники на динозавров возрастом 210 миллионов лет

В ЮАР палеонтологи идентифицировали окаменелые останки гигантских крокодилоподобных хищников, которые жили в Триасовый период и охотились на ранних травоядных динозавров и их млекопитающих родственников, живших в тот же период времени.

Краткий отчет об исследовании приведен на сайте Университета Витватерсранда (ЮАР). Палеонтологи изучили окаменелые зубы, фрагменты челюстных костей, задние конечности и броню, защищавшую тела этих существ. Установлено, что они относились к виду Rauisuchians.

Это были крокодилоподобные животные, которые тесно связаны с современными крокодилами. Они обитали порядка 210 миллионов лет назад. В Триасовый период у них были различные формы и размеры тела. Например, изученные животные оказались одними из самых крупных плотоядных членов этой группы.

По оценкам исследователей, их длина достигала 10 метров. У них были огромные черепа с большим набором изогнутых зубов. Эти существа охотились на ранних травоядных динозавров.

Они были широко распространены в Триасовый период. Их ископаемые останки находили на всех континентах, кроме Антарктиды. Вымерли они около 200 миллионов лет, освободив значительную нишу, что дало толчок развитию гигантских хищных ящеров.

"Эти древние окаменелости дают нам доказательства того, что, по меньшей мере, два вида хищников охотились на травоядных динозавров 210 миллионов лет назад, - говорит соавтор исследования Рик Толчард. - Просто удивительно было найти подсказки, оставленные в окаменелых зубах, челюстях, конечностях. Они помогли нам лучше узнать древнюю историю жизни в Южной Африке".

Полностью исследование опубликовано в журнале Journal of African Earth Sciences.