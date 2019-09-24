Открытие на невидимой стороне Луны опровергло общепринятую теорию

Китайский посадочный модуль "Чанъэ - 4" (Chang'E 4) прислал данные о составе грунта в самом большом кратере Луны - Бассейне Южного полюса - Эйткен, которые опровергают общепринятую теорию о происхождении этого грандиозного объекта.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет об одном из самых больших в Солнечной системе кратеров, который расположен на обратной стороне Луны.

До сих пор считалось, что он образовался около 4,2 миллиарда лет назад в результате мощного удара, который прорвал тонкую в этом месте кору. В результате на поверхность был выброшен мантийный материал из недр Луны.

Глубина Бассейна Южный полюс - Эйткен достигает 13-ти километров, а диаметр составляет около 2500 километров. Поверхность этой загадочной структуры покрыта более молодыми кратерами.

Китайский космический аппарат в январе 2019 года прилунился в этом кратере. С его помощью ученые провели спектроскопический анализ грунта. Вопреки общепринятой теории, оказалось, что материал кратера в основном состоит из обычного грунта, характерного для лунной коры.

"Мы не увидели мантийных материалов на месте посадки, как ожидалось, - говорит Хао Чжан, планетолог из Китайского университета наук о Земле. - Это свидетельствует о том, что дно бассейна, возможно, не подвергалось воздействию мантийного материала, как считалось ранее".

В древности Луна была покрыта расплавленными океанами магмы. Со временем они остыли и разделились на слои коры и мантии, которые отличаются составом.

Так, для мантии характерно наличие таких минералов как клинопироксен, ортопироксен и оливин. Иногда их находят на поверхности. Большая концентрация таких минералов может сигнализировать о том, что в конкретном месте мантия когда-то пробила кору.

Однако исследование показало, что 56-72 процента состава почвы в кратере Эйткен составляет плагиоклаз - это минерал, созданный из охлажденной лавы и один из самых распространенных "камней" на поверхности Луны.

Столь высокая концентрация доказывает, что в этом месте лунная кора не была пробита древним ударом. Анализ также показал, что в районе посадочной площадки в кратере концентрация ортопироксена составляет 9-28 процентов, клинопироксена - 4-19 и оливина - 2-12 процентов.

Ученые пришли к выводу, что хотя эти три минерала и присутствуют в бассейне, их концентрация недостаточно велика для подтверждения теории о мантийном прорыве коры. Эти выводы вновь делают тайной историю происхождения крупнейшего кратера Луны.