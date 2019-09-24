Озоновый слой полностью восстановится за 40 лет

На фоне все более катастрофических сценариев последствий глобального потепления пришла оптимистическая новость. По данным ООН, в последние два десятилетия в различных районах мира озоновый слой восстанавливается на 1-3 процента ежегодно. Если так пойдет и дальше, а потепление не вмешается в этот процесс, восстановление продолжится: в Северном полушарии восстановится полностью уже в 2030-х годах, в Южном полушарии - к 2050-м годам, а в полярных районах планеты - к 2060 году.

Озоновый слой расположен на высоте около 15 км от поверхности Земли и защищает планету от жесткого ультрафиолетового излучения, в том числе и опасного для здоровья человека. С конца 1970-х годов в Северном полушарии он становился все тоньше и тоньше под воздействием хлорсодержащих фреонов, которые тогда использовались в холодильных установках. К началу 1990-х годов до 10 процентов этого слоя было утрачено.

После подписания в 1987 году Монреальского протокола, который запретил вредные газы и потребовал заменить их фторсодержащими соединениями, разрушение слоя пошло на убыль. "В соответствии с этим международным договором его участники за 32 года добились почти полного устранения вредных фреонов из атмосферы, и озоновый слой близок к восстановлению", - говорится в заявлении ООН.