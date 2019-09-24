Парламентарии стран Евразии обсудили риски общего пути

Парламентарии самого большого в мире континента собрались в столице Казахстана, чтобы обменяться законодательным опытом и обсудить свой вклад в обеспечение безопасного и стабильного развития евразийского пространства. Разрушение системы мирового права, недостаточная эффективность общих мер по борьбе с терроризмом, эскалация конфликтов - молчать парламентариям в такой ситуации нельзя, завил участник четвертого Совещания спикеров парламентов стран Евразии, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Международный саммит, инициированный Россией и республикой Корея, проходит уже четвертый раз. По сравнению с первым Совещанием, серьезно разнообразилась "география" мероприятия - как заметил председатель Госдумы, в Нур-Султане собрались представители 65 государств от Атлантики до Тихого океана. И если раньше интерес со стороны стран Европы был сравнительно небольшим, то теперь ситуация переломилась.

И важно, что участники форума не ушли в политические дрязги, а сосредоточились на конкретных вопросах, отметил Володин. "Несмотря на разницу во взглядах, мы можем в спокойном режиме обсуждать вопросы, требующие решения", - поделился он мнением.

А актуальных проблем немало. Среди них глава нижней палаты выделил процесс разрушения авторитета крупнейших международных организаций. Вячеслав Володин напомнил, что все страны ранее признали верховенство роли Организации Объединенных Наций. А на деле - ООН "игнорируют, единолично принимают решения о вводе войск, вмешательстве во внутренние дела других государств". "Это недопустимо!", - подчеркнул председатель ГД.

О той же проблеме заявил другой участник форума - первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Мы все наблюдаем кризис системы международного права. В том числе, зачастую, его эрозию, игнорирование, размывание и просто попирание", - заявил он. Назарбаев призвал парламентариев стран Евразии инициировать законодательные дебаты с целью возрождения центральной роли устава ООН.

Среди самых опасных примеров эрозии системы международных договоров участники саммита назвали ситуацию с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Десятилетиями достигавшиеся договоренности в области глобальной безопасности, без анализа последствий, перечеркиваются. Понимаем ли, чем обернется выход, например, США из ДРСМД?, - спросил у участников мероприятия Володин. - Молчаливо соглашаемся с этим или видим риски и занимаем позицию?" Сам он уверен, что "отмалчиваться в этой ситуации недопустимо и опасно".

Нурсултан Назарбаев также призвал более активно подключаться к борьбе за ядерное разоружение: в своей речи на саммите он отметил опасность третьей мировой войны для мировой цивилизации.

Среди тех, кто поддержал эту актуальную тему, был и председатель палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Он предостерег от "пренебрежения интересами целых стран и народов во имя сохранения доминирующего положения отдельных государств". Необходимо сесть за стол переговоров, призвал Андрейченко.

В череде отрицательных примеров, которые приводили на Совещании, - "забытые" требования Всемирной торговой организации, остановленная ратификация важных международных договоров (среди них - парижское "климатическое" соглашение).

А в это время глобальные риски нарастают. Одна из характеристик "опасной черты", на которой оказался мир - угроза терроризма. Эффективно противостоять ей не получается: констатировал Вячеслав Володин. Дело в том, что террористические организации, запрещенные в одних государствах, в других действуют свободно, объяснил он. Спикер Госдумы, а также другие участники саммита заявили о необходимости создать единый список террористических организаций. Кроме того, необходима гармонизация законодательства в этой и других проблемных сферах - например, на тему борьбы с наркотрафиком, незаконной миграцией.

Европейские представители также приняли участие в дискуссии. В частности, спикер парламента Словакии Андрей Данко поддержал тезисы о едином списке террористов, о противостоянии попыткам изолировать другие страны при помощи санкционной политики, а также о возвращении ООН роли "столпа" международного права.

В целом же успех идеи "Большой Евразии" будет зависеть от умения парламентариев договариваться, от законодательной поддержки интеграции, заявил "хозяин" встречи, председатель Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин. А Нурсултан Назарбаев (именно он стал автором евразийской интеграции 25 лет назад) обрисовал парламентариям еще более широкую перспективу. По его словам, со временем ЕАЭС, Евросоюз и ШОС объединятся в единую "сеть". Это, заверил Назарбаев, будет выгодно всем.

При этом главный залог успешной интеграции, уверен Вячеслав Володин, - работа над решением проблем исключительно на принципах равноправия, без двойных стандартов.