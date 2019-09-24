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24.09.2019 21:11
Рубрика: Власть

Павел Крашенинников: В судах появятся судебные примирители

Текст: Владислав Куликов
Председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников детально рассказал, что изменится в ходе судебной реформы, которая начнется 1 октября. Теперь представлять интересы сторон в гражданских процессах, начиная с региональных судов, смогут только дипломированные юристы. В судах появятся судебные примирители, в целом применение примирительных процедур будет расширено. А любая кассационная жалоба будет теперь приниматься к рассмотрению специальными судами.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Как напомнил Павел Крашенинников, с 1 октября текущего года в системе судов общей юрисдикции начнут работу пять апелляционных и девять кассационных судов, а также один апелляционный и один кассационный военные суды.

"Закон выделяет апелляционную и кассационную инстанции в отдельные суды, которые будут действовать в пределах соответствующих судебных округов. Каждый кассационный и апелляционный судебный округ включает в себя несколько регионов. В таком случае рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные акты не будет осуществляться в том же суде, который рассматривал дело в первой инстанции", - рассказал Павел Крашенинников.

По его словам, эти изменения направлены на укрепление независимости судебной системы, снижение коррупционных рисков и влияния региональных связей при отправлении правосудия.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу акты областных и равных им судов, принятые в первой инстанции. А также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам на территории соответствующего судебного апелляционного округа.

Кассационный суд будет являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. Кассационные полномочия областных и равных им судов передаются в полной мере кассационным судам.

Вопрос о месте постоянного пребывания новых судов отдельно прорабатывался с учетом региональных особенностей, экономической и судебной активности, транспортной составляющей, развития инфраструктуры регионов, наличия юридических вузов для подготовки кадров.

Вместе с тем законом предусмотрена возможность образования в составе суда постоянного судебного присутствия, расположенного вне места пребывания суда, но осуществляющего его полномочия. Это позволит повысить доступность правосудия для граждан, которые живут в отдаленных районах. Кроме того, в судебных заседаниях можно будет участвовать с помощью видео-конференц-связи.

Представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских дел, начиная с региональных судов, смогут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности. Вводится сплошная кассация: каждая кассационная жалоба будет рассматриваться кассационным судом коллегиально, что позволит обеспечить качественную проверку кассационных жалоб по существу. До сих пор существовала выборочная кассация, к рассмотрению принимался лишь небольшой процент жалоб.

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"В целом изменения законодательства о судоустройстве и судопроизводстве направлены на повышение качества правосудия, его открытости и прозрачности, обеспечение независимости и объективности при вынесении судебных решений, улучшение организационного обеспечения и эффективности судопроизводства", - сказал Павел Крашенинников.

Также в ГПК, АПК и КАС расширяется перечень примирительных процедур: помимо медиации, вводятся переговоры, судебное примирение. Примирительная процедура может быть проведена на любой стадии процесса по ходатайству стороны или по предложению суда при согласии сторон. Судебными примирителями и медиаторами смогут быть судьи в отставке. Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю будут определены пленумом Верховного Суда РФ.

"Предложенная система позволит сторонам с большей эффективностью приходить к взаимоприемлемому урегулированию споров, что положительным образом скажется не только на оптимизации судебной нагрузки, но, в первую очередь, на снижении конфликтности, укреплении социальных и деловых связей, развитии партнерских отношений и повышении правосознания граждан", - пояснил Павел Крашенинников.

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