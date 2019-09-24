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24.09.2019 03:16
Рубрика: Экономика

Первого октября бюджетникам повысят зарплату

Текст: Марина Гусенко
С 1 октября зарплата федеральных бюджетников, не затронутых "майскими указами" президента, повысится на 4,3 процента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Деньги на это заложены в федеральном бюджете. Повышение распространяется на все федеральные учреждения - казенные, бюджетные и автономные.

Фото: iStock
Названы регионы России с наибольшим ростом зарплат

Но это не значит, что региональным и муниципальным бюджетникам зарплату не повысят. В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше. Соответственно регионы и муниципалитеты должны были принять такие решения и заложить на это деньги в бюджетах.

Повышение должно коснуться нянечек в детсадах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, работающих в бюджетных учреждениях и других категорий работников.

Подробнее читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".

Экономика Работа Зарплата Экономика Казна Федеральный бюджет Повышение зарплат бюджетникам
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