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24.09.2019 16:59
Рубрика: Власть

Песков рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией

Текст: Кира Латухина

Работа по вопросу заключения мирного договора России и Японии продолжится. Но есть сложности из-за союзнических отношений Вашингтона и Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения со студентами в Высшей школе экономики, сообщает РИА Новости.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"У президента Владимира Путина есть четкая политическая воля: нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией. И эти попытки, эта работа будут продолжены, потому что это в наших с вами интересах", - заявил Песков.

"Мы этого хотим, премьер-министр Японии хочет, многие члены его руководства разделяют желание, - но это очень, очень сложно", - оценил представитель Кремля.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда союзнические обязательства наших японских коллег… американцы, по сути, могут размещать свои различные объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения в Токио. Эта ситуация делает продолжение дальнейших попыток очень сложной", - заметил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Японии
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