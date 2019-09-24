Песков рассказал о сложностях заключения мирного договора с Японией

Работа по вопросу заключения мирного договора России и Японии продолжится. Но есть сложности из-за союзнических отношений Вашингтона и Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения со студентами в Высшей школе экономики, сообщает РИА Новости.

"У президента Владимира Путина есть четкая политическая воля: нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией. И эти попытки, эта работа будут продолжены, потому что это в наших с вами интересах", - заявил Песков.

"Мы этого хотим, премьер-министр Японии хочет, многие члены его руководства разделяют желание, - но это очень, очень сложно", - оценил представитель Кремля.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда союзнические обязательства наших японских коллег… американцы, по сути, могут размещать свои различные объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения в Токио. Эта ситуация делает продолжение дальнейших попыток очень сложной", - заметил Песков.