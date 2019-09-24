Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США

Последствия нарушений на несанкционированных массовых акциях в России мягче, чем во многих других странах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами Высшей школы экономики. Часть беседы опубликована в соцсетях, передает ТАСС.

"Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии - это закон", - подчеркнул он. "В Америке и Канаде застрелят - за стаканчик, за газету брошенную, это закон, тем более на несанкционированной акции", - сказал пресс-секретарь президента.

На брифинге сегодня Песков поделился впечатлениями от встречи со студентами. "Это будущие журналисты, и, конечно, было интересно с ними пообщаться, чтобы понять, как они относится к будущей профессии, что для них интересно, какие вопросы главные... Был очень хороший разговор, без четкой повестки, он не носил публичного характера", - сказал он. "Было достаточно конструктивное общение", - заключил представитель Кремля.