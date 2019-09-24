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24.09.2019 18:16
Рубрика: Экономика

Вклад "Забытый"

9,3 миллиарда рублей страхового возмещения оказались не востребованы гражданами
Текст: Юлия Кривошапко
При 1,9 триллиона рублей страхового возмещения, выплаченного Агентством по страхованию вкладов (АСВ) с 2005 по 2018 год, около 9,3 миллиарда рублей оказалось не востребованы гражданами. Такие данные "Российской газете" сообщили АСВ.
Как правило, клиенты не возвращаются за вкладом с небольшим остатком - менее 100 рублей. Фото: REUTERS Как правило, клиенты не возвращаются за вкладом с небольшим остатком - менее 100 рублей. Фото: REUTERS
Как правило, клиенты не возвращаются за вкладом с небольшим остатком - менее 100 рублей. Фото: REUTERS

Большая часть вкладчиков после отзыва у банка лицензии обращается за страховым возмещением в Агентство в первые же недели после начала выплат. Остальные - в течение всего срока ликвидации кредитной организации, который в среднем длится 1-3 года. Но это уже единичные обращения. Как выяснилось, есть и те, кто не приходят за своими деньгами вообще.

Фото: РИА Новости
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По 478 страховым случаям с 2005 по 2018 год (данные 2019 года в расчет не брали, так как страховые выплаты по ряду банков еще идут) таких нашлось ни много ни мало пять миллионов человек.

Доля невостребованного страхового возмещения в общем объеме страховой ответственности АСВ по этим банкам составила 0,5 процента. Основная причина, по которой вкладчики не приходят за своими деньгами, - незначительный размер остатка средств на их счетах, полагают специалисты.

По данным агентства, 90 процентов "забывчивых" граждан имеют депозиты до одной тысячи рублей. У 70 процентов сумма вклада меньше 100 рублей. Лишь у 0,26 процента не обратившихся за страховкой вкладчиков размер остатков на счетах превышает 100 тысяч рублей. Почему за своими деньгами не приходят "толстосумы", остается загадкой.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Юлия Кривошапко
Закон разрешает кредитным организациям закрывать счета, по которым не было операций в течение двух лет. Но деньги на них после этого банк присвоить себе не может

Помимо публикации в СМИ и на сайте агентства информации о наступлении каждого страхового случая, каждому вкладчику направляется письменное уведомление о его праве на получение возмещения, напоминают в Агентстве по страхованию вкладов.

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Страховка выплачивается до окончания ликвидационных процедур, то есть до прекращения существования банка как юридического лица и исключения его из ЕГРЮЛ - Единого госреестра юридических лиц. Как правило, это происходит через один-три года после страхового случая. Если вкладчик не обратился за причитающимися ему деньгами, средства остаются в Фонде и используются на разрешенные законом цели - для страховых выплат, пояснили в агентстве.

Впрочем, по закону, вкладчик и после завершения ликвидации банка может обратиться в агентство, если пропуск срока для подачи обращения был связан с определенными объективными обстоятельствами.

Если говорить простым языком, владелец вклада должен подтвердить, что не явился за своими деньгами по уважительной причине. Таковой, по закону, может считаться, например, тяжелая болезнь, беспомощное состояние, служба в армии.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков / Юлия Кривошапко
1,9 триллиона рублей получили клиенты ликвидированных банков из средств Фонда АСВ за всю историю существования системы страхования вкладов

"Спящие" или, как иногда говорят, "мертвые" счета и вклады есть и в действующих российских банках. Хотя никто не может назвать точное их количество, потому что банки не считают нужным раскрывать подобную статистику. В ВТБ, например, на запрос "РГ" ответили, что количество невостребованных вкладов физлиц крайне незначительно. По словам замглавы департамента розничных продуктов, старшего вице-президента ВТБ Юлии Деменюк, в основном это рублевые депозиты. "Как правило, клиенты не возвращаются за вкладом с небольшим остатком на счете. Чаще всего сумма не превышает 300 рублей", - уточнила Деменюк.

Фото: istock
ЦБ может разрешить банкам отрицательные ставки по валютным депозитам

Банк несет ответственность перед своими вкладчиками, которые доверили ему свои сбережения, и не может без их согласия распоряжаться этими средствами. Поэтому деньги остаются на счете до распоряжения клиента или его законного представителя, добавила Деменюк.

Впрочем, закон разрешает банкам закрывать счета, по которым не было операций два года, после предварительного уведомления владельца. Процедура расторжения договора прописана в 859-й статье Гражданского кодекса. Если клиент банка не явился за своими деньгами в течение 60 дней после того, как ему было направлено уведомление, банк может закрыть счет. Но деньги, которые на нем лежат, оставить себе не может. Они перечисляются на спецсчет в ЦБ. У владельца остается право через несколько лет вернуться за деньгами.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков
По 478 страховым случаям за страховым возмещением не явились пять миллионов вкладчиков ликвидированных банков

Порядок хранения и возврата средств определен в указании ЦБ: для возврата денег, лежавших на закрытом счете клиента, банку достаточно направить запрос в ЦБ.

В конце 2018 года депутаты и эксперты обсуждали идею передавать невостребованные вклады в казну. Однако по итогам дискуссии пришли к выводу, что инициатива неконституционная.

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